Cathy Hummels verrät ihren Beziehungsstatus – jetzt kann es jeder sehen

Kaum steht die Wiesn vor der Tür, dreht sich alles um Dirndl, Lederhosen und das perfekte Styling. Und wer könnte da mehr Glamour ins Spiel bringen als Cathy Hummels? Die 36-Jährige ist nicht nur Stammgast auf dem Oktoberfest, sondern auch Style-Queen in Sachen Trachtenmode.

Jedes Jahr dasselbe Rätsel: Wohin mit der Schleife am Dirndl? Cathy Hummels hat im RTL-Interview die Antwort parat: „Links gebunden bedeutet Single, rechts vergeben, in der Mitte Jungfrau und hinten gebunden heißt, dass man verwitwet ist.“ Und wo trägt Cathy ihre Schleife dieses Jahr? „In meinem Fall ist die Antwort doch klar: Ich bin Single und deswegen trage ich sie links“, so die Moderatorin.

Cathy Hummels: „Das ist ein absolutes No-Go“

Für den perfekten Wiesn-Auftritt verrät Cathy ihr Motto: „Style meets Tradition“. Ihr Geheimrezept? Eine Kombination aus klassischem Dirndl und modernen Accessoires. Cowboy Boots sind in dieser Saison der Hit, und ausgefallener Schmuck verleiht jedem Outfit das gewisse Extra. Und was darf auf keinen Fall fehlen? Ein paar Blumen im Haar oder ein hübscher Kranz – damit wird’s gleich festlich!

Cathy hat auch klare Ansagen, was nicht geht: „Das Dirndl sollte wirklich perfekt passen. Es darf nicht zu locker sitzen und es sollte nicht zu kurz sein. Das ist ein absolutes No-Go für mich.“ Und wer ohne Tracht zur Wiesn geht, begeht laut Cathy ebenfalls einen echten Stil-Fehltritt: „Man spielt ja auch kein Fußball ohne Trikot!“ Dazu gehören Federschmuck und übermäßiger Glitzer ebenfalls auf die Liste der No-Gos.

Laut der Wiesn-Expertin erziele man mit „ein paar Blumen im Haar oder einem Kranz eine tolle Wirkung.”