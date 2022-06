Cathy Hummels provoziert mit nacktem Oberkörper – „Grenze überschritten“

Sexy Posen und nackte Haut hat Cathy Hummels schon immer gerne auf Instagram gezeigt. Dabei findet die Ehefrau von Mats Hummels scheinbar immer wieder neue Möglichkeiten, ihre Reize in Szene zu setzen.

Auf einem neuen Foto zeigt sich Cathy Hummels nun komplett oben ohne – für einige Fans ist damit eine Grenze überschritten.

Cathy Hummels zeigt nackte Haut

Ja, in den letzten Tagen war es in Deutschland verdammt heiß. Und Cathy Hummels hatte offenbar ihre eigene Art, der Hitze zu entkommen. So posiert sie auf einem Foto bei Instagram zwar mit Sonnenhut – ein Oberteil hat sie dafür aber gleich weg gelassen. Nur ein gelber Balken, der offenbar in der App über ihre Brüste gezeichnet wurde, verhindert den Blick auf pikante Stellen.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine „Cathy“ Fischer-Hummels ist am 31. Januar 1988 in Dachau als Catherine Fischer geboren

Sie ist eine deutsche Moderatorin und Frau von Fußball-Weltmeister Mats Hummels

Mats Hummels und Cathy hatten sich 2007 in München kennengelernt

2008 zog Mats Hummels nach Dortmund, Cathy folgte ihm

Am 11. Januar 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren

Cathy Hummels arbeitete unter anderem als Kolumnistin für die Zeitschrift Closer

2015 nahm Cathy Hummels an der 8. Staffel von Let's Dance teil

„Live your Body – you only have one“, fordert die 34-Jährige ihre Fans mit dem Foto auf und nimmt diese Aussage selbst sehr wörtlich. Für einen Witz bezüglich der Temperaturen ist auch noch Platz: „Zum Glück habe ich meinen Sonnenhut schon auf.“

Cathy Hummels hat extrem sexy posiert. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Cathy Hummels: Kritik an sexy Foto – „Das Niveau ist jetzt komplett weg“

Obwohl Cathy Hummels ihren Fans mit dem sexy Foto wohl eher eine Freude machen wollte, kommt ihr Look überhaupt nicht gut an.

Es hagelt kritische, sogar besorgte Kommentare:

„Wärst du meine Freundin, würde ich dir in Liebe sagen, bitte lösch das. Du hast bisher soviel Stil, Klasse und Format gezeigt… das passt nicht zu dir. Keine Frage, dass du wunderschön bist, aber das bist nicht du.“

„Heute hast du's geschafft und eine Grenze überschritten. Das Niveau ist jetzt komplett weg. Selbstliebe heißt für mich, dass man es nicht nötig hat, sich so zu zeigen, nur dass man in den Schlagzeilen ist und ein paar Likes mehr kriegt. Selbstliebe heißt, dass man so im Inneren ruht, dass man sich auch noch wertvoll fühlt, wenn man sich eingesteht, dass man nicht alles kann.“

„Solche Bilder gibt es auf Insta schon mehr als genug. Nur um zu lesen, wie gut das aussieht und um ein paar Likes mehr zu bekommen, hat alles keinen Stil und kein Niveau. Solche Bilder haben Sie nicht nötig.“

„Das ist kein hübsches Bild“

Doch über Geschmack lässt sich streiten, so gibt es auch Follower, die das Foto gut finden und Cathy Hummels für ihren tollen Körper feiern.

Mehr zu Cathy Hummels:

Ein anderer schreibt das Offensichtliche: „Noch keine Playboy-Anfrage, Cathy? Dauert bestimmt nicht mehr lange.“ (kv)