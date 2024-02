Cathy Hummels feiert Geburtstag – Doch DIESE Worte stimmen nachdenklich

It-Girl Cathy Hummels erlangte auf Grund ihrer Ehe mit Fußball-Profi Mats Hummels größere Bekanntheit. Die Ehe scheiterte im Jahr 2021, karrieretechnisch ging es für die Influencerin jedoch weiter bergauf.

Mittlerweile moderiert Hummels RTL-Formate wie „Love Island“ und „Kampf der Realitystars“. Auf ihrem Instagram-Profil nimmt sie ihre Fangemeinde mit durch ihren glamourösen Alltag. Doch zu ihrem 36. Geburtstag teilt die Moderatorin nun Worte, die nachdenklich stimmen.

Cathy Hummels feiert das Leben – mit ernsten Worten

Freudig strahlt Cathy Hummels in die Kamera, ihr Geburtstagskleid ist hauteng und pink, die Haare perfekt gestylt. Ein riesiger Luftballon in Form einer Champagnerflasche deutet auf die Party hin, die die Moderatorin am 31. Januar feiert. Die fröhlichen Schnappschüsse kommentiert Hummels mit den Worten: „Danke für 36 Jahre auf dieser Welt. Let’s celebrate life!“ In der Instagram-Story der Moderatorin ist außerdem ihre prächtig dekorierte Küche zu sehen, Luftballons und Blumen schmücken den Tresen.

Doch trotz der ausgelassenen Party-Stimmung findet Cathy Hummels deutliche Worte für die vergangenen Jahre ihres Lebens. Sie schreibt weiter: „Ein Hoch auf meine Familie und Freunde, ohne die ich wahrscheinlich nicht mehr hier wäre.“

Cathy Hummels: Einer fehlt bei ihrem Geburtstag

Hummels spielt mit diesen Worten auf ihre psychischen Probleme an, die sie in der Vergangenheit öffentlich machte. Die Influencerin scheint sich momentan in einer guten Phase zu befinden und kann ihren Geburtstag voll und ganz genießen. Die Unterstützung ihres näheren Umfelds scheint Hummels jedoch niemals für selbstverständlich zu nehmen.

Ihr fünfjähriger Sohn Ludwig scheint am Geburtstag seiner Mutter jedoch nicht vor Ort sein zu können. Per Videotelefonat zeigt Hummels ihrem Nachwuchs die prunkvollen Geburtstagsdekoration.