Cathy Hummels veröffentlicht gewagtes Foto – „Was soll das nur?“

Cathy Hummels (36) weiß genau, wie man Wellen schlägt – und das nicht nur im Meer! Die Moderatorin und Influencerin gönnt sich gerade eine Auszeit am sonnigen Strand, lässt ihre Fans auf Instagram daran teilhaben und sorgt mit supersexy Schnappschüssen für Aufsehen.

In einem grauen Bikini posiert Cathy am Poolrand, mit einem breiten Lächeln und der Sonne im Rücken. Dabei setzt sie ihren durchtrainierten Körper gekonnt in Szene und scheint die Auszeit sichtlich zu genießen. Ihr Kommentar? „Wir sehen uns bald, Mallorca!“

Cathy Hummels lässt tief blicken

Doch wie es im Social-Media-Universum so oft der Fall ist, gibt es neben den begeisterten Komplimenten auch die unvermeidlichen Kritiker. Während viele Fans Cathys Look feiern und ihr zurufen, wie toll sie aussieht, gibt es auch weniger schmeichelhafte Kommentare. Einige Hater werfen ihr vor, sich „billig“ darzustellen, und ein besonders kritischer Kommentar meint sogar, ihre Kinder würden sich in Grund und Boden schämen.“

+++ Cathy Hummels: Sohn Ludwig hochbegabt? – „Schneller als gedacht“ +++

Ein weiterer fragt: „Was soll das nur? Das sind ja nur noch Knochen!“ Doch Cathy wäre nicht Cathy, wenn sie sich davon aus der Ruhe bringen lassen würde. Die Unternehmerin hat einfach keine Zeit für Negativität. Sie ist ein echtes Multitalent und verriet kürzlich in einem Interview mit „finanzielle“, wie vielfältig ihre Aktivitäten sind. Von Moderationen über Social Media bis hin zu Events – Cathy ist überall präsent.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und das ist noch nicht alles: Neben ihren öffentlichen Auftritten verdient sie auch durch die Vermietung von zwei Wohnungen. „Die decken gut die Kosten am Ende jedes Monats“, erklärt sie zufrieden.

Während sie also die Sonne genießt und sich auf ihre nächsten Projekte vorbereitet, bleibt Cathy Hummels unbekümmert.