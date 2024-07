Bierkönig-Sängerin freut sich über männlichen Support – doch bei diesen Nachrichten hört der Spaß auf 

Caro Winter hat spätestens im Schulchor ihre Leidenschaft zum Singen und der Musik entdeckt. Inzwischen kann die Studentin nicht nur als Hochzeitssängerin gebucht werden, sondern tritt auch regelmäßig im Bierkönig auf Mallorca auf.

Das Ballermann-Publikum ist der Musikerin ans Herz gewachsen – besonders, wenn bei ihren Auftritten gefeiert wird. Vor der Bühne stehen dann auch immer öfter männliche Fans. Und ihnen scheint Caro Winter zum Teil gehörig den Kopf zu verdrehen…

Bierkönig-Sängerin erhält männlichen Support

Denn wer nach einem Auftritt einen Blick in die privaten Nachrichten auf dem Social-Media-Profil von Caro Winter wirft, der dürfte staunen. „Es sind sehr viele Nachrichten – und ich versuche auch aus Höflichkeit immer darauf zu antworten“, gab die Blondine offen gegenüber unserer Redaktion zu. Zwischen Lob und Komplimenten kann es aber hin und wieder auch ganz schön aufdringlich werden.

Caro Winter steht in der Saison 2024 regelmäßig auf der Bühne im Bierkönig auf Mallorca. Foto: IMAGO/nicepix.world

So erhält die Wahl-Berlinerin beispielsweise immer wieder auch konkrete Date-Anfragen von Männern oder direkt die Handynummer eines Verehrers. „Manchmal ist es aber auch ganz stumpf und es kommen Nachrichten wie ‘Ich liebe Dich’ oder ‘Kann ich dich heiraten?’“, verriet Caro Winter. Sowas nehme die Ballermann-Newcomerin aber durchaus mit Humor.

Bierkönig-Newcomerin Caro Winter ist bereits in festen Händen

Immerhin ist ihr Herz schon längst glücklich vergeben – und zwar an ihren Partner. Der hat mit den männlichen Fans seiner Liebsten jedoch kein Problem: „Bei uns ist es so, keiner legt einem Steine in den Weg. Eifersucht ist und war bei uns auch nie ein Thema. Natürlich ist es nicht immer schön für den Partner, das zu sehen, aber er geht da sehr entspannt mit der Situation um.“

Trotzdem achte Caro Winter darauf, ihrem Freund nicht unnötig beim Smalltalk mit anderen Männern Sorgen zu bereiten: „Da gibt es eben irgendwo auch eine Grenze!“ So lehne sie ein Selfie mit Küsschen auf die Wange zum Beispiel charmant ab. Und damit ist sie übrigens nicht die erste Künstlerin, die so auf Mallorca handelt – Bierkönig-Star Julian Sommer geht es ähnlich. Wie er auf derartige Anfragen reagiert, hat er uns im Interview verraten.