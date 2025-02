Caro Daur deutlich – so ist Florian Silbereisen hinter den Kulissen

Berlin im Berlinale-Fieber! Amazon Prime lud am Montagabend (17. Februar) zum glamourösen Dinner und die Stars kamen in Scharen. Mit dabei: Schauspieler Matthias Schweighöfer (43), „Tatort“-Star Jan Josef Liefers (60), Influencerin Caro Daur (29) und viele mehr.

Für Letztere ging es wortwörtlich vom Big Apple direkt auf den berühmten blauen Teppich im Herzen der City West. Aber nicht nur dort zog sie alle Blicke auf sich. 2022 machte sie das „Traumschiff“ unsicher und bewies, dass in ihr auch eine kleine Schauspielerin schlummert.

Florian Silbereisen: „Caro ist extrem fleißig“

An der Seite von Florian Silbereisen, dem Kapitän der Herzen, spielte Caro die Schauspiel-Berühmtheit Paulina Winter. Ihre Figur verliebte sich an Bord in einen charmanten Buchhändler, und die Zuschauer fieberten mit. Florian Silbereisen war begeistert von der Newcomerin.

„So einen Erfolg bekommt man nicht geschenkt! Um es in diese internationale Liga zu schaffen, muss man fleißiger und disziplinierter sein, als die meisten anderen. Caro ist extrem fleißig und diszipliniert!“, betonte er einst gegenüber der „Bild“. Kein Wunder, dass die Chemie stimmte. Caro selbst gerät ins Schwärmen, wenn sie über Florian spricht.

„Florian Silbereisen ist super nett, super witzig – einfach ein super cooler Typ“, so Caro gegenüber DER WESTEN. Auch hinter den Kulissen lief alles glatt. Keine Spur von Starallüren! „Wir haben die ganze Zeit gechillt, mit dem ganzen Team alle zusammen“, erinnert sich Caro. Klingt nach einer tollen Zeit und dürfte Lust auf mehr machen.

Für alle, die Caros Traumschiff-Abenteuer verpasst haben, gibt es gute Nachrichten: In der ZDF-Mediathek kann man die Folge gemütlich nachholen.