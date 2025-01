Caro und Andreas Robens freuen sich über Nachwuchs: „Sie ist einfach ein Sonnenschein“

Ein Welpe kann ein ganzes Leben auf den Kopf stellen – wer wüsste das besser als die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Caro und Andreas Robens. Das Mucki-Paar aus Mallorca ist ganz hundeverrückt, bietet gleich mehreren Vierbeinern auf ihrem Anwesen auf der Baleareninsel eine wundervolle Heimat. Nun haben die Robens Nachwuchs bekommen.

Zu Beginn des Jahres ist nämlich die kleine Hera bei Caro und Andreas eingezogen. Ein süßer Welpe mit schwarzem Fell und riesigen Kulleraugen. „Wie könnte ein Jahr besser anfangen als mit so einem kleinen Würmchen! Hera ist heute bei uns eingezogen und erkundet die Welt! Willkommen kleine Hera in der Familie Robens“, schrieb Caro Anfang Januar bei Instagram, teilte gleich noch ein Bild mit der niedlichen Fellnase.

Caro und Andreas Robens haben tierischen Nachwuchs bekommen

Doch so ein Welpe macht auch Arbeit, fast wie ein menschliches Baby eben. Das wissen auch die Robens. „Unsere Hera! Sie ist einfach ein Sonnenschein. So ein Energiebündel. Nun weiß ich wieder, was frisch gebackene Mütter mitmachen. Sie haben meinen vollsten Respekt. Aber sie entschädigt für alles“, so die Mallorca-Auswanderer in einem weiteren Instagram-Post.

Die Fans des Powerpaares haben sich jedenfalls direkt in die Kleine verliebt. „Uiii, so ein süßes Wesen. Habt viel Freude und Spaß mit ihr. Ich knuddele euch“, heißt es beispielsweise in der Kommentarspalte bei Instagram. Ein anderer Follower schreibt: „Die Hera ist einfach zum Verlieben. Die kleine süße Maus.“ Während eine weitere Followerin ergänzt: „So etwas Süßes. Da geht einem ja das Herz auf.“

Wohl wahr. Und so bleibt uns den beiden nur ganz viel Geduld und ganz viel Freude mit ihrer kleinen Hera zu wünschen. Auf dass sie zu einer selbstbewussten und tollen Hündin heranwachsen möge.