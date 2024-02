Carmen Geiss: Rührende Worte zum Todestag ihrer Mutter – „Es tut so weh“

Sie ist einer der bekanntesten Reality-TV-Stars unserer Zeit und feierte mit der RTL2-Show „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ große Erfolge. Carmen Geiss liebt das Leben in der Öffentlichkeit und zeigt gerne, was sie hat.

Stolze 960.000 Menschen folgen dem Instagram-Profil der 58-Jährigen. Der neuste Beitrag, den Carmen Geiss nun teilte, weicht jedoch von den üblichen Inhalten des Fernsehstars ab. Nach dem Tod ihrer geliebten Mutter vor zwei Jahren, teilt die Unternehmerin nun passend zum zweiten Todestag des Familienmitglieds einen zu Herzen gehenden Nachruf.

Carmen Geiss trauert auch zwei Jahre später

Zwei Töchter hat Carmen Geiss gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert. Die kleine Familie des RTL2-Stars muss in diesen Tagen ganz besonders für das Familienoberhaupt da sein. Die geliebte Mutter des Fernsehstars ist vor zwei Jahren verstorben, am Todestag ihres Elternteils teilt Geiss nun rührende Worte mit ihren Fans. Passend zum Nachruf postet die Unternehmerin ein altes Foto ihre Mutter Anna Schmitz, auf dem die junge Frau nostalgisch an der Kamera vorbeiblickt. Die Frisur und das Make-Up der jungen Anna wirken der damaligen Zeit entsprechend elegant.

Das alte Portrait kommentiert Carmen Geiss mit den Worten: „Liebe Mami, es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, wie sehr ich dich vermisse. Jeden Tag sehne ich mich nach deiner liebevollen Umarmung, deinem warmen Lächeln und deinen weisen Ratschlägen. Du warst nicht nur meine Mutter, sondern auch meine beste Freundin, meine Stütze und mein Vorbild. Die Leere, die du hinterlassen hast, ist unermesslich. Es tut so weh zu wissen, dass du nicht mehr physisch bei uns bist. Doch in unseren Herzen lebst du weiter, und deine Liebe und Fürsorge begleiten uns jeden Tag. Du hast uns so viel gegeben und uns gelehrt, wie man stark und mutig durch das Leben geht. Auch wenn du jetzt im Himmel bist, bin ich mir sicher, dass du und Papa gefunden hast und dass ihr beide nun über uns wacht. […] Es bricht mir das Herz zu wissen, dass du nicht hier bist, um die Meilensteine in unserem Leben zu feiern.“ Der Schmerz über den Verlust ihrer geliebten Mutter scheint bei Carmen Geiss auch zwei Jahre später noch tief zu sitzen.

Anteilnahme vonseiten der Fans

Auch die Fans von Carmen Geiss berühren die liebevollen Worte des Fernsehstars zutiefst. In der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags finden sich eine Vielzahl von mitfühlenden Worten. Ein Fan der Unternehmerin kommentiert den Nachruf mit den Worten: „Das hast du toll geschrieben, liebe Carmen. Da kommen einem beim Lesen die Tränen. Ich wünsche euch ganz viel Kraft für die kommende Zeit“ und ein weiterer Follower schreibt: „Das hast du sehr sehr schön geschrieben, ich habe Gänsehaut bekommen. Mein herzliches Beileid.“ Die Fans des RTL2-Stars können den Schmerz über den Verlust eines geliebten Elternteils anscheinend gut nachvollziehen.

Abschließend bekundet Carmen Geiss in ihrem Instagram-Post: „Dein Vermächtnis lebt in uns weiter. Wir werden die Werte, die du uns vermittelt hast, hochhalten und sie an die nächste Generation weitergeben. Wir werden uns an deine Liebe erinnern und sie in die Welt tragen, um anderen Menschen Hoffnung und Trost zu schenken.“ Das emotionale Erbe von Anna Schmitz scheint also auch nach ihrem Tod über Generationen hinweg weitergegeben zu werden.