Carmen Geiss schlägt wilde Töne an: „Ich kann auch austeilen“

Seit Jahren stehen „Die Geissens“ im Rampenlicht. Mit ihrer eigenen RTL2-Doku haben es Carmen und Robert Geiss geschafft, zu den bekanntesten Auswanderern Deutschlands zu werden. Ihre Töchter Shania und Davina sind mit der öffentlichen Aufmerksamkeit groß geworden.

Doch wo Licht ist, ist auch bekanntlich Schatten. Immer wieder haben „Die Geissens“ es mit Anfeindungen im Netz und negativen Kommentaren zu tun. Doch wie reagieren die einzelnen Familienmitglieder auf die Kritik? Carmen Geiss macht nun eine deutliche Ansage.

Carmen Geiss und ihre Familie über Hass im Netz

Immer wieder müssen Robert Geiss und seine Familie mit Fankritik zurechtkommen. Vor allem auf Instagram liest man immer wieder böse Nachrichten von so manchen Nutzern, die auch gerne mal unter die Gürtellinie gehen. Der 60-Jährige hat da seine ganz eigene Art und Weise mit umzugehen, wie er in einem Interview mit „Gala“ erzählt.

„Ich lese die gar nicht erst und entsprechend interessieren mich die Hater und Kritiker am Ende auch gar nicht“, so Robert. Davina geht ähnlich mit negativen Kommentaren um, wie sie verrät: „Mich interessiert auch nicht wirklich, was die Leute sagen oder denken. Ich lese mir die Kommentare auch nicht durch. Natürlich gibt es Sachen, die ich nicht akzeptiere und das sind eben Hass-Kommentare. Aber um ehrlich zu sein, sind es immer alles Neider. Mama hat uns da gut gebrieft und durchgeführt, sodass wir nie wirklich traurig über die Kommentare wurden.“ Und was sagt Carmen dazu?

Carmen Geiss mit deutlicher Ansage

Carmen Geiss muss immer wieder mit negativen Nachrichten zu ihrem Aussehen klarkommen. Unter ihren Instagrambildern unterstellen ihr zahlreiche Nutzer, dass sie zu viele Filter benutzen würde und ihr Content daher unrealistisch sei. Die 59-Jährige hat dazu eine deutliche Meinung.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Kritik kann ich ertragen. Nur die Hater-Kommentare finde ich oft krass, aber eigentlich gehen mir die am Arsch vorbei. Kritik höre ich mir an, wenn sie berechtigt ist. Ich kann damit umgehen, aber ich kann natürlich auch austeilen“, sagt die zweifache Mutter.