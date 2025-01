„Die Geissens“: RTL2 macht es öffentlich – Zuschauer können die Tage zählen

Das neue Jahr ist eingeläutet und ab jetzt können die RTL2-Zuschauer die Tage zählen, bis die Highlight-Woche startet.

Denn der Sender hat gleich drei große Ankündigen gemacht. Eine davon betrifft die Millionärsfamilie „Die Geissens“.

„Die Geissens“: RTL2 verkündet es öffentlich

Sie gehören zu RTL2 wie die Knaller zu Silvester. Carmen und Robert Geiss haben seit 2011 dort ihre eigene Sendung. Mittlerweile gibt es 22 Staffeln, selbst ihre Töchter Davina und Shania haben eine eigene Ableger-Show bekommen.

Und die Zuschauer können sich freuen, denn bereits in wenigen Tagen, am 6. Januar, gibt es Neues von den „Geissens“ im TV zu sehen. Bereits Ende 2024 veröffentlichte der Sender erste Szenen aus der neuen 23. Staffel. „Bali, Marrakesch, Abu Dhabi und noch viel mehr: „Die Geissens“ jetten wieder um die Welt. Freut euch auf jede Menge Action, Drama und ganz viel Spaß!“, hieß es bei Instagram.

Und die Zuschauer flippten geradezu aus. In den Kommentaren heißt es:

„Endlich.“

„Wird Zeeeiiit.“

„Wow, ich freue mich so.“

„Toll, ich freue mich auch sehr auf euch. Eure Sendung ist für mich die schönste und interessanteste vom ganzen Jahr.“

„Super, da freuen wir uns drauf.“

Das Beste: RTL2 zeigt Doppelfolgen, außerdem können sich Zuschauer Ehepaar Carmen und Robert in der Mediathek bei RTL+ anschauen. Doch das war es noch nicht an Highlights im Januar bei RTL2.

RTL2: Noch mehr Highlights erwartet

So kommen nur einen Tag später, am 7. Januar, auch „Hartz und herzlich“-Fans auf ihre Kosten. Die Sozial-Doku startet mit neuen Folgen und nicht nur das!

Denn nicht nur die aktuellen Protagonisten werden in ihrem Alltag im Problemviertel in Rostock begleitet, auch ehemalige Teilnehmer bekommen dienstags jeweils eine eigene Folge. Los geht es um 20.15 Uhr mit der ersten Episode, gefolgt von der zweiten um 21.15 Uhr.

Und auch am 8. Januar hat RTL2 ein TV-Highlight am Start. Dazu schrieb der Sender auf Instagram: „Neues Jahr, neue Folgen! Ab dem 8. Januar um 20:15 ist es bei RTL2 endlich wieder so weit: „Die Wollnys“ sind zurück – immer mittwochs in Doppelfolgen.“

„Dioe Wollnys“ also! Auf wen sich die Zuschauer dabei vor allem freuen können: Auch Wollny-Tochter Sarah-Jane ist mit dabei, nachdem sie zuletzt als Kandidatin in der Realityshow „Temptation Island VIP“ für Furore gesorgt hatte.