Carmen Geiss schickt Grüße zur Weihnachtszeit – doch Fans sind irritiert

Die Geissens leben ein Leben, von dem viele Menschen nur träumen können. Luxusautos, tolle Urlaube und pompöse Häuser bestimmen den Alltag von Robert, Carmen und ihren beiden Töchtern Davina und Shania.

Logisch, dass auch Vorweihnachtszeit und Feiertage bei den Geissens anders ablaufen als bei den meisten anderen Menschen. So schickt Carmen Geiss ihren Anhängern vorweihnachtliche Grüße der anderen Art.

Carmen Geiss posiert in Frühlings-Kulisse

Am Samstag (16. Dezember), einen Tag vor dem dritten Advent, meldete sich Carmen Geiss auf Instagram bei ihren Fans. Die Unternehmerin, die mit ihrer Familie regelmäßig in der RTL-Zwei-Reality-Show „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ zu sehen ist, schreibt zu einem Foto: „Schon einmal einen vorweihnachtlichen Gruß von mir an Euch alle“ und zwei Smileys mit Kuss-Mündern.

Um ihre weihnachtlichen Grüße zu unterstreichen, hat die 58-Jährige noch den musikalischen Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“ unter ihren Beitrag gelegt. Doch das war es auch mit der festlichen Stimmung – denn Carmens Foto hat wenig mit Winter und Weihnachten zu tun. Im schwarzen Outfit und mit Sonnenbrille steht die Millionärin auf einem Balkon, posiert im strahlenden Sonnenschein neben einem Baum mit rosa Blüten.

Carmen Geiss erntet spöttische Kommentare

Das fällt auf den Instagram-Anhängern von Carmen Geiss auf. Ein Kommentar lautet prompt: „Das hat ja mit Weihnachten so gar nichts zu tun“. Eine andere Kommentatorin bezieht sich auf den Lebensstil der Geissens: „‚I don’t want a lot for Christmas‘ Geissens: Yacht, Haus, Uhr, 1244567863 Euro“.

Doch es gibt auch Fans, die sich uneingeschränkt an dem Foto-Gruß erfreuen. „Wow, wo blühen zu Weihnachten so schön die Bäume? Dort wäre ich jetzt auch gerne!“, schreibt etwa eine Instagram-Nutzerin unter den Beitrag von Carmen Geiss.