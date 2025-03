Betrüger-Maschen scheinen heute an der Tages-Ordnung zu liegen. Und obwohl mittlerweile vor den verschiedensten Taktiken gewarnt wird, tappen manche doch noch in die Falle. Auch vor hoch karierten Promis scheinen Betrüger keinen Halt zu machen – jetzt erwischte es Carmen Geiss höchstpersönlich.

Die TV-Millionärin wurde in Dubai Opfer von Fake-Polizisten, das erzählt sie in der neuesten Podcast-Folge der Geissens. Doch zum Glück handelte Carmen Geiss entscheidend!

Carmen Geiss wird Opfer von Trick-Betrügern

Als Carmens Handy klingelt, ahnt sie nicht, welche Ausmaße dieser Anruf nehmen wird. Sie geht ans Telefon – und wird plötzlich von großer Angst gepackt. Der Betrüger gibt sich als Polizist aus. „Was will die Polizei jetzt von mir?“, fragte sich Carmen Geiss panisch. Diese Angst spielt dem Betrüger in die Karten.

Von allen Sinnen befreit, rückt die 59-Jährige am Telefon ihre Kreditkartennummer heraus – damit lag wohl ein halbes Vermögen in den Händen der Trick-Betrüger. Und sie handeln schnell. Innerhalb einer Stunde heben sie 13. 000 Dirham ab – über 3.200 Euro. Obendrauf legen sie noch Carmens Handy lahm – um sie so gut wie möglich außer Gefecht zu setzen. Doch die Geissens reagieren schnell – zu ihrem Glück.

Carmen Geiss handelt flink

Durch das lahmgelegte Handy kann die 59-Jährige nicht einfach flott auf die Bank-App zugreifen, Kontostand checken oder die Karte sperren lassen. Carmen handelt in diesem Moment entscheidend: Sie geht sofort zur Bank, lässt ihre Karte sperren und anschließend zur Telefongesellschaft, um das Handy wieder freischalten zu lassen. Sie verliert keine Sekunde.

Doch so leicht es Carmen auch im Podcast erzählt – innerlich war es eine Tortur. „Die sind so geschult am Telefon, ich war da so geschockt. Ich war richtig fertig, ich war am ganzen Körper am Zittern.“ Zum Abschluss ihres Fauxpas‘ predigt die TV-Ikone an ihre Zuhörer und Fans: „Bitte, auch ihr Zuhörer: Lasst euch nicht am Telefon verarschen!“