Sorge um Carmen Geiss: Dubiose Heilmedizin – „Schmeckt wie Kacke“

Die Geissens bieten ihren Zuschauern in ihrem gleichnamigen RTL2-Format regelmäßige Unterhaltung. Schon seit einigen Jahren teilt die Familie um Robert, Carmen und ihre beiden Töchter ihr luxuriöses Leben mit ihren Fans.

Doch der Lebensstil voller Luxus hinterlässt insbesondere bei Unternehmerin Carmen Spuren.

„Die Geissens“: So schlimm steht es um Carmens Gesundheit

In den letzten Folgen der Kultserie „Die Geissens“ wurde intensiv an der neuen Villa in St. Tropez gebaut und renoviert. Nun haben die Superreichen die Baustelle hinter sich gelassen, um nach Dubai weiterzuziehen. Doch statt Entspannung in der Wüsten-Oase machen sich bei Carmen gesundheitliche Probleme bemerkbar.

Seit einiger Zeit hat die „Jetset“-Interpretin körperliche Wehwehchen. In der RTL2-Show spricht sie erstmals darüber, was ihr fehlt: Carmen leidet an Rückenproblemen. Bei „Die Geissens“ spricht sie nun darüber, dass ein Wirbel kaputt ist und dies zu Einschränkungen führen könnte.

Carmen Geiss: DAMIT will sie ihre Beschwerden heilen

Bei Carmen Geiss steht aufgrund ihrer Rückenbeschwerden sogar eine OP im Raum: Implantate sollen in zwei Wirbel eingesetzt werden. Doch der RTL2-Star ist diesem Eingriff eher abgeneigt. Stattdessen setzt Carmen jetzt auf alternative Heilmethoden aus der chinesischen Kultur.

Die Kur, bestehend aus dubiosen Medikamenten, Akupunktur und heilenden Säften, soll den Rücken der Unternehmerin wieder gerade biegen. Carmen erklärt, dass diese Methoden helfen sollen, den Körper zu öffnen, das Blut und Wasser zu reinigen und alles Schlechte aus dem Körper zu entfernen.

Fakt ist jedoch, dass Carmen die Geschmacksrichtung der Medikamente nicht zusagt: „Also dieser Drink gehört in den Dschungel. Es schmeckt ekelhaft.“ Auch Kult-Millionär Robert äußert sich dazu: „Es riecht wie Kacke, es sieht aus wie Kacke und ich würde sagen, es ist Kacke.“

Ob die alternative Heilmedizin wirksam ist, wird sich wohl in den nächsten Wochen zeigen. Gespannte Zuschauer sollten dafür immer montags um 20.15 Uhr bei RTL2 bei „Die Geissens“ einschalten.