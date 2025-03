Carmen Geiss: Am Tag nach der Ausstrahlung ist die Katze aus dem Sack

Carmen Geiss ist das Oberhaupt einer Familie, die immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Die Geissens genießen ihr Leben in Saus und Braus und fühlen sich auf den roten Teppichen des Landes zu Hause. Robert, Shania und Davina leben im Luxus und bereisen regelmäßig die Welt.

Ihre eigene Dokuserie hat die glamouröse Familie bereits seit dem Jahr 2011. In „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ dürfen die Zuschauer am Alltag der Promis teilhaben. Am Montagabend (17. März) flackerte die neueste Folge der RTL2-Serie über die Bildschirme. Nur wenige Stunden später herrscht nun Gewissheit.

Carmen Geiss hat einen Grund zur Freude

Kaum eine Familie hat so einen hohen Unterhaltungsfaktor wie die Geissens. Mit ihren verzweifelten Rufen nach ihrem „Roooobeeeert“ machte sich Carmen Geiss einen Namen, mittlerweile sind die Unternehmer einem Millionenpublikum bekannt. Auch ihr Nachwuchs steht bereits in der Öffentlichkeit, Shania und Davina machen als Influencerinnen eine gute Figur.

Am Tag nach der Ausstrahlung von „Die Geissens“ hat die prominenten Familie nun einen Grund zur Freude. Denn wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, kann die RTL2-Serie endlich bessere Einschaltquoten verzeichnen. Nach dem Start vom „Dschungelcamp“ waren die Zahlen zunächst auf einen Tiefstwert gesunken, bisher konnte sich die Sendung nicht wieder vollständig erholen.

Doch nun kann Carmen Geiss jedoch aufatmen. Denn in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Primetime-Sendung akzeptable Zahlen. Die 20:13 Uhr Ausgabe von „Die Geissens“ spielte einen Marktanteil von 5,0 Prozent ein, 262.000 Menschen schalteten den Fernseher ein. Die anschließende Folge um 21:15 Uhr konnte sogar einen Markanteil von 6,3 Prozent verzeichnen. Laut „DWDL“ ist damit die „wochenlange Durststrecke beendet.“

Spitzenreiter in dieser Zielgruppe ist an diesem Abend jedoch die RTL-Show „Wer wird Millionär?“. Günther Jauch konnte auf ganzer Linie überzeugen und spielte einen Marktanteil von stolzen 16,1 Prozent ein. 734.000 Menschen schalteten ein, als mutige Kandidaten um den Geldgewinn kämpften.

Über die guten Einschaltquoten werden sich Carmen Geiss und der Rest der Familie garantiert freuen. Der Alltag der glamourösen Familie scheint die Fernsehzuschauer weiterhin bestens zu unterhalten.