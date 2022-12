Carmen Geiss sorgt mit skurriler Bestellung für Wirbel – „Auch noch nicht gesehen“

Für ihr luxuriöses Leben ist Familie Geiss bekannt und bei ihren Fans beliebt. Nicht umsonst wurden für Januar 2023 bereits neue Folgen der RTL2-Serie „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ angekündigt.

Neben ihrer TV-Show halten Carmen, Robert, Davina und Shania ihre Fans aber auch via Instagram auf dem Laufenden. Gerade Carmen sorgt hier nicht selten für jede Menge Gesprächsstoff – zuletzt noch mit ihrem Pelzmantel aus Kaninchenfell. Auch ihre Frisur wird gerne mal heiß diskutiert. Jetzt ist es aber weder ihre Klamotte, noch ihre Haarpracht, die für Wirbel sorgt, sondern ihre Essensauswahl.

Carmen Geiss präsentiert ungewöhnliche Bestellung

Für Familie Geiss geht’s für gewöhnlich in die schicksten Restaurants mit den außergewöhnlichsten Gerichten. Im Sommer stellt sich Papa Robert auch gerne mal selbst an den Grill und brutzelt für seine Familie. Aufs Rost kommt dann aber natürlich nur das saftigste Fleisch.

Umso überraschender ist das Foto, das Carmen Geiss am Dienstag (20. Dezember) auf ihrem Instagramkanal veröffentlicht hat. Zu sehen ist eine glücklich strahlende TV-Bekanntheit in winterlicher Umgebung am gedeckten Holztisch. Vor ihr steht ein voller Teller. Professionell angerichtet, liegen hier Spaghetti Bolognese und ein Wienerschnitzel mit Zitronenspalten zusammen. Eine Kombination, die so vermutlich bislang nur die wenigsten ihrer Fans gegessen haben.

Carmen Geiss sorgt für Gesprächsstoff auf Instagram

Mit ihrem Nudel-Schnitzel-Gericht sorgt Carmen Geiss für viele Nachfragen. „Schnitzel und Spaghetti? Eine seltsame Kombination von Speisen auf dem Teller“, schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: „Spaghetti mit Schnitzel habe ich auch noch nicht gesehen. Die 25 Prozent Italiener in mir schütteln den Kopf.“ Oder: „Berge liebe ich auch, aber Schnitzel mit Spaghetti? Nee .“

Ein Fan schreibt ganz verwundert: „Das ist das ’normalste‘ Essen, dass ich in all den Jahren, in denen ich euch folge, sehe.“ Skurrile Kombination oder nicht, am Ende zählt doch vor allem eins: „Hauptsache es schmeckt!“