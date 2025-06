Carlo von Tiedemann ist tot – TV-Legende stirbt mit 81 Jahren

Traurige Nachrichten aus der TV-Welt: Carlo von Tiedemann ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren.

Das bestätigte die Frau von Carlo von Tiedemann auf Anfrage der „Bild“. Seit 2021 litt das NDR-Urgestein an einer seltenen Herzkrankheit.

Carlo von Tiedemann: Ehefrau bestätigt den Tod ihres Mannes

Carlo von Tiedemann starb am Pfingstsonntag (8. Juni) in einem Hamburger Krankenhaus. „Carlo ist heute um 14.30 Uhr von uns gegangen. Es war zum Schluss eine große Erlösung für ihn. Seine Kinder und ich waren in den letzten Tagen bei ihm, haben seine Hand gehalten. Er hat einfach aufgehört zu atmen“, sagte seine Ehefrau Julia gegenüber der „Bild“.

Dem TV-Urgestein ging es schon seit Wochen gesundheitlich schlecht. Bereits im Februar diesen Jahres lag von Tiedemann auf der Intensivstation. Er verlor wegen einer Magenblutungen rund fünf Liter Blut!

Carlo von Tiedemann hatte in der jüngsten Vergangenheit mit Erkrankungen zu kämpfen

Schon im letzten Jahr kämpfte Carlo von Tiedemann mit großen gesundheitlichen Problemen. Der Grund: eine bakterielle Infektion am Herzen. Seit 2021 litt der Moderator unter Amyloidose. Sein Herz war nicht mehr in der Lage, sich gleichmäßig zusammenzuziehen und auszudehnen. Jetzt hat es ganz aufgehört zu schlagen.

„Wenn auf einen Menschen die Bezeichnung ‚NDR Urgestein‘ zutrifft, dann ist es Carlo von Tiedemann. Mit seiner flapsigen, spontanen und herzlichen Art begeisterte er mehrere Generationen und gehörte unangefochten bis zuletzt zu unseren absoluten Publikumslieblingen. Der NDR hat ‚Carlo‘ viel zu verdanken – sein Tod ist ein herber Verlust. Unser Mitgefühl gilt ganz besonders seiner Familie“, betonte NDR-Intendant Joachim Knuth gegenüber der „Bild“.