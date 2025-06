Depeche Mode Konzertfilm-Premiere: Damit hatte keiner gerechnet

Für ihre Fans sind sie Legenden und auch Jahrzehnte nach Bandgründung verstehen es Depeche Mode noch immer, für Gänsehautmomente zu sorgen.

In New York feierten Dave Gahan und Martin Gore jetzt am Donnerstag die Premiere ihres neuen Konzertfilms „Depeche Mode: M“ und sorgten dabei mit einem unerwarteten Musikstück für großes Aufsehen.

Depeche Mode sorgt für eine gehörige Überraschung

Denn wer den Film bis zum Schluss verfolgt, wird belohnt: Im Abspann ertönt ein bisher unveröffentlichter Song. Fans, die den Film auf dem Tribeca Festival sahen, erkannten es selbstverständlich sofort.

Auf der Plattform X kursiert bereits ein rund dreiminütiger Mitschnitt des neuen Liedes. Laut der Fanpage „depechemode.de“ trägt es den Titel „In the End“. Auch das Musikmagazin „Rolling Stone“ griff die Berichte über den bisher unbekannten Track auf.

Bei einem Podiumsgespräch nach der Vorstellung bestätigte Martin Gore es dann auch persönlich! „In the End“ sei eines der vier Lieder, die ursprünglich für das Erfolgsalbum „Memento Mori“ aufgenommen, aber nicht verwendet wurden.

Wie geht es mit „In the End“ weiter?

Doch was passiert mit den übrigen Songs? Martin Gore fand eine schnelle Antwort und erklärte humorvoll, dass er es jetzt noch nicht wisse. Der Konzertfilm selbst zeigt eindrucksvolle Aufnahmen der Depeche-Mode-Tour aus Mexiko-Stadt aus den Jahren 2023 und 2024.

Es war alles in allem das erste Album, das das Duo ohne ihren langjährigen Bandkollegen Andy Fletcher veröffentlichte. Fletcher starb im Mai 2022 völlig überraschend mit nur 60 Jahren.

Am Ende bleibt die für Fans brennende Frage: Wird „In the End“ jemals offiziell veröffentlicht? Bis jetzt ist es noch ungewiss. Das Label Sony äußerte sich bisher nicht zu möglichen Neuveröffentlichungen. Sicher ist: Für Fans lohnt sich der Kinobesuch definitiv allemal!