Camping: Kult-Camper planen süße Überraschung – doch im Hintergrund brodelt es

In der RTL2-Sendung „Bella Italia“ entführt uns der Fernsehsender in das sonnige Italien und zeigt, warum das Land am Mittelmeer seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen gehört. Mit dabei sind natürlich Camping-Familie Fingerhuth und Freunde.

Die Kult-Camper aus Bonn fahren mit ihren Liebsten auch in diesem Jahr wieder auf den Marina de Venezia, dem größten Campingplatz Europas – die Kameras im Gepäck für gespannte Zuschauer. Dabei kommt bei gemütlicher Atmosphäre nicht nur romantische Stimmung auf, sondern auch mal die ein oder andere Streiterei.

Camping: Kult-Camper sorgen für Überraschung

Die Clique rund um Sascha Fingerhuth ist auf Italiens Campingplatz voller Tatendrang – insgesamt 14 Tage verbringen die Camper Urlaub mit Outdoor-Feeling. Dabei werden nicht nur die Wohnwägen auf Vordermann gebracht, sondern auch fleißig an einer Überraschung gebastelt. Denn Ehefrau Jacky soll mit einem bayerischen Abend ins Staunen versetzt werden.

Damit möchte die Freundesgruppe ihr ein Gefühl von Heimat auf den Campingplatz bringen, schließlich ist die gelernte Friseuse gebürtige Bayerin. Von Wimpeln bis Gaumenschmaus aus dem Alpenland ist alles bis ins genauste Detail geplant. Eine Sache fehlt jedoch – Jacky muss abgelenkt werden, damit sich die Kult-Camper um die Vorbereitungen kümmern können.

Camping: Ärger in Bella Italia

Jacky weiß natürlich noch nichts von ihrem Glück und ist nach wie vor im Ungewissen. Von ihrem Mann Micha wünscht sie sich schon länger mehr Romantik in ihrer Beziehung. Im vergangenen Jahr überraschte Sascha Fingerhuth seine Liebste. Schon damals sorgte dies für Ärger im Liebesnest – von zärtlichen Gesten fehlt allerdings nach 30 Jahren Ehe jede Spur.

Sogar um einen Kuss muss die 50-Jährige ihren Gatten anbetteln. „Erlebst du heute nicht mehr“, lässt Micha daraufhin nur verlauten, bevor er sich doch zu einem Knutscher durchringt. Noch hat Jacky keine Ahnung, dass auf sie eine Romantikoffensive wartet, die ihresgleichen sucht!

Ob die Überraschung letztendlich gelingt, sehen gespannte Zuschauer bei „Bella Italia“ auf RTL2 oder in der RTL-Mediathek.

Der Sender zeigte am 6. Juli eine Wiederholungsfolge des Formats.