Camping in Deutschland hat bei Vielen Tradition. Ob mit dem Zelt oder im komfortablen Wohnwagen, die Nachfrage nach Entspannung auf dem Campingplatz ist groß. Vielerorts haben sich Stammcamper niedergelassen – und die sind mehr als interessiert daran, was auf dem Platz passiert. Kabel1 hat sich die Camping-Thematik mit der Show, „Yes, we camp“ zu eigen gemacht und zeigt die kleinen sowie großen Geschichten vom Platz.

Und auch, wie in Nord-Hessen plötzlich eine Gruppe Unbekannter auf das Gelände rollt. Bei den Neuankömmlingen handelt es nicht um die „normalen“ Camping-Gäste. Dementsprechend groß ist der Aufruhr, die sie verursachen – und Kabel1 hält drauf.

Camping-Gäste sorgen bei Kabel1 für Aufsehen

Campingplatz-Leiterin Odette ist die Erste, die die neuen Gäste begrüßen darf. „Ganz Fremde, da bin ich ja mal gespannt.“ Ihre Einstellung der Gruppe gegenüber ist eindeutig: „Ich liebe alles, was nicht normal ist.“ Im Camper-Kosmos auf dem Platz in Naumburg sind diese drei in der Tat alles andere als normal.

Mit großem Gefährt inklusive Dachzelt rollt die Camper-Gruppe zum Check-in mit Odette. Die ist ganz begeistert von den Männern mit ihren amerikanisch anmutenden Autos, die manch einer wohl als Umweltsünder bezeichnen würde. Während sie hier das große Abenteuer zu wittern scheint, blicken einige der Stammcamper skeptisch drein. „Ach du Scheiße! Was ist das denn?“, entfährt es einem, der gerade dabei ist den Grill anzuwerfen.

Camper nähern sich an

Und auch die Neuankömmlinge selbst scheinen nicht ganz sicher, was sie von ihrem Übernachtungsplan halten sollen. Die Ansage, dass ab 22 Uhr Nachtruhe auf dem Platz herrscht, muss erstmal verdaut werden.

„Die Leute gucken schon“, stellt einer der Männer fest. Ein anderer kommt sich nach eigenen Aussagen vor, wie im Zoo. Ein Hauch von Tierpark hat die Szenerie in der Tat, werden die Männer doch bei ihrem Ankommen bis ins Detail beäugt.

Ein Bierchen für die interessierten Stammcamper später und die anfängliche Skepsis ist dann aber schnell verflogen.