Camping: FKK-Urlauber gehen nackt reiten – „Einfach geil“

Einmal komplett nackig urlauben. Das ist vermutlich nicht für jedermann etwas. Die beiden Camping-Freunde Frankie und Karsten jedoch sind ganz gerne mal nackt und haben sich daher entschlossen, den FKK-Campingplatz „Quinta do Maral“ aufzusuchen. Hier wird einfach alles in dem Gewand geschenkt, das Gott einem einst schenkte.

Dazu gehören auch die Freizeitaktivitäten. Und wir sprechen hier nicht vom entspannten Bierchen vor dem Camping-Mobil. Nein, Frankie und Karsten gehen auch reiten – komplett nackt. Mit dabei: Die Kabel-1-Camping-Doku „Yes we camp“.

Camping-Freunde gehen nackt reiten

Das könnte unbequem werden, dürfte sich nun der ein oder andere denken. Die Befürchtung hatten die beiden Kumpel zwar auch, am Ende blieb aber die befürchtete Quetschung aus und der Ausritt im Adamskostüm wurde zum echten Genuss für Leib und Seele.

So seien die Bewegungen des Pferdes gut für den Rücken, und auch die Probleme des Alltags wären auf dem Rücken der Pferde wie weggeblasen gewesen, so die beiden Teilzeit-Cowboys. „Beim Reiten vergesse ich echt alles. Den Alltag oder den Stress von Zuhause, den vergisst du hier total. War das bei dir auch so? Da war alles weg. Das ist einfach geil, ich kann das gar nicht so beschreiben“, schwärmt Karsten.

„War schon geil“

Und auch Frankie war hin und weg. „Ich hatte den Tunnelblick“, jubelt er, und ergänzt an seinen Kumpel gewandt: „Ich hätte nie geglaubt, dass wir beide mal auf einem Pferd reiten.“ Und so ritten die beiden nackig durch die Berge Portugals, sangen dabei deutsche Partyschlager-Hits (natürlich „Cowboy und Indianer“ von Olaf Henning) und kamen am Ende auch in den Genuss eines kurzen Galopps.

„Beim Galoppieren merkt man alles. Da spielen dann die Eierchen mit. Aber war schon geil, war schon geil. Ich könnte hier noch länger reiten“, lachte Karsten am Ende. Und Frankie ergänzte: „FKK-Reiten ist geil. In dem Moment habe ich meinen Rücken vergessen, aber zum Abstieg tat er wieder weh.“

