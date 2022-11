Bushido: Schwiegermutter Soraya fällt knallhartes Urteil – ist die Ehe des Rappers am Ende?

Ziehen in Dubai etwa dunkle Wolken am Liebeshimmel auf? Seit der Auswanderung sorgt sich Soraya Lewe, die Schwiegermutter von Rapper Bushido, um das Wohlergehen ihrer Tochter und Enkel.

Der Umzug nach Dubai sollte eine Befreiung für Bushido und seine Familie darstellen. Endlich sind sie weit weg vom Abou-Chaker-Clan und den nervenaufreibenden Prozesstagen in Berlin. Doch das Paradies im Wüstenstaat birgt nun ganz andere Gefahren für den Musiker, wie seine Schwiegermutter weiß.

Bushidos Schwiegermutter spricht Klartext: „Ich bin traurig und geschockt“

In „Bushido – RESET“, der neuen Doku-Serie bei RTL+, offenbart Soraya Lewe erstmals, was sie wirklich von den Auswanderungsplänen ihrer Tochter Anna-Maria denkt. Seit August 2022 leben sie, ihr Ehemann Anis Ferchichi – so der bürgerliche Name des Rappers – und die sieben gemeinsamen Kinder in Dubai.

Als Großmutter blutet Soraya bei diesem Gedanken natürlich das Herz. „Ich bin traurig und geschockt, dass es so weit gekommen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass es anders ausgegangen wäre. Nur ich hätte nicht gewusst, was die Alternative gewesen wäre. So weiterzumachen hätte fast das Ende der Ehe bedeutet. Es ist zu einem Zeitpunkt so eskaliert, wo es nur noch eine Richtung gab“, gibt sie vor der Kamera zu.

Deshalb wünsche sie den beiden „von ganzem Herzen“, dass sie in Dubai endlich den Frieden finden, den sie sich seit Beginn ihrer Beziehung erträumen. Realistisch gesehen bezweifelt die Mutter von Sarah Connors jüngerer Schwester jedoch, dass im Ausland alles besser wird.

Soraya Lewe äußert Zweifel an Bushido und Anna-Marias Ehe

Bushido und seine Frau seien „Weltmeister im Verdrängen“. Monatelang haben sie sich auf den Umzug ins 6.287 Kilometer entfernte Dubai vorbereitet. Es ist das Licht am Ende des Tunnels gewesen. Bloß raus aus Berlin, das ist der Plan gewesen. Doch Soraya weiß: „Egal, wo du bist – ich war auch schon überall auf der Welt und habe meine Sorgen dann von zu Hause mitgenommen. Die Gedanken gehen einfach mit und es ist ja nicht sofort wegzuschieben.“

In Dubai könnte nun das ganze Drama der vergangenen Jahre erneut hochkochen, glaubt sie. Denn: Die Stadt steckt zwar voller Luxus, doch wahre Freunde haben Anna-Maria und Anis dort nicht. Stattdessen werden sie nun wohl noch mehr aufeinander hocken als zuvor.

Mehr Themen:

„Ich will jetzt nicht vor der Kamera sagen, wie das ausgeht. Ich hoffe gut, aber ich stelle mir das sehr schwierig vor. Da hat man ja nur sich und ob das nicht irgendwann zu eng und zu viel ist, weiß ich nicht“, gibt die Schwiegermutter des Rappers zu.

Es bleibt also zu hoffen, dass sich das Ehepaar an die neuen Umstände anpassen kann und nicht am Traum von einem Leben in Freiheit zerbricht.