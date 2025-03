Bürgergeld-Empfängerin zieht um: Amt soll neue Möbel zahlen

Es sind Momente des puren Glücks. Lange Zeit hatte Bürgergeld-Empfängerin Pamela fast gar nichts. Die Protagonistin der RTL-Zwei-Doku „Hartz und herzlich“ lebte auf der Straße, war obdachlos. Nun scheint sich das Blatt für die 58-Jährige zu wenden. Dank Unterstützung des Amtes bekommt sie eine eigene Wohnung. Nur für sich allein.

Und sogar für die Einrichtung zahlt das Amt. 1.800 Euro habe sie vom Jobcenter überwiesen bekommen, freut sich die Bürgergeld-Empfängerin in der „Hartz und herzlich“-Folge, die RTL Zwei am 25. März 2025 ausstrahlt. Und die wollen jetzt gut angelegt werden.

Bürgergeld-Empfängerin startet in ein neues Leben

„Ein Bett habe ich schon, ich brauche jetzt noch einen Schrank. Dann brauche ich eine Flurgarderobe … soweit brauche ich alles, einen Fernseher, ’ne Küche, ich brauche eigentlich alles, alles neu“, so die Rostockerin.

Sie habe dem Amt gesagt, dass sie aus Berlin komme, und in Rostock ein neues Leben anfange, und das wolle sie jetzt durchziehen. Besonders auf ihre Wohnung ist Pamela richtig stolz. Und in die soll auch ihr Hund einziehen. Sie hoffe, so sagt sie, dass sie in ihrer eigenen Wohnung endlich zur Ruhe kommen, und ihr eigenes Leben genießen könne.

Schnäppchen bei Ebay

Doch vor dem süßen Leben steht noch der Kauf der Einrichtung. Einen Wohnzimmerschrank hat sich die Bürgergeld-Empfängerin im Kaufhaus sogar schon angesehen. 399 Euro solle der kosten. Dazu kommt dann noch eine Küche. Da hat Pamela ein knallrotes Modell ins Auge gefasst, die jedoch soll 3.000 Euro kosten. „Das ist ein ganz schöner Happen“, findet die 58-Jährige, „da überlege ich, ob ich die nicht bei Ebay hole, oder bei Kaufland, da ist die auch drin.“ Dort wäre sie nämlich mit 700 Euro deutlich günstiger zu haben.

Es sei ihr gegönnt, schließlich hatte es Pamela nicht immer einfach. „Meine letzte Wohnung war in Berlin. Und das war vor drei Jahren. Da habe ich eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung gehabt, mit 89 Quadratmetern, mit zwei Balkonen, einem vorne, einem hinten“, schwärmt die 58-Jährige. Ihr Mann habe sie dann jedoch verlassen, keine Miete mehr bezahlt, und sie sei aus der Wohnung herausgeflogen. Nun also der Neustart in Rostock!