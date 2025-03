Bürgergeld-Empfängerin will Geld vom Amt: „Bisschen shoppen“

Bürgergeld-Empfängerin Pamela hatte es nicht immer leicht. Die 58-jährige Protagonistin der RTL-Zwei-Doku „Hartz und herzlich“ war schon obdachlos. Doch nun scheint sich das Blatt gewendet zu haben. Zwar wohnt Pamela in der Folge, die RTL Zwei am 25. März 2025 ausstrahlt, noch in einer Wohngemeinschaft, doch schon bald soll der Umzug in eine eigene Bleibe anstehen. Doch dafür bedarf es finanzieller Unterstützung. Natürlich vom Jobcenter.

Und dafür quält sich Pamela sogar durch die Hitze (die Folge wurde scheinbar im Sommer gedreht) zur Bank. „Das ist eine Hitze heute, ich zieh mich gleich aus hier“, scherzt die Bürgergeld-Empfängerin. Und weiter: „Ich erwarte Geld vom Jobcenter für meine Wohnung. Das ist Möbelgeld, auf das ich warte.“

Bürgergeld-Empfängerin Pamela bekommt Geld vom Amt

Bislang hatte Pamela das Geld noch nicht auf ihrem Konto auffinden können, nun hofft sie, dass das Amt es nun überwiesen hat. Und das hat auch einen Grund: „Dann könnte ich auch mal ein bisschen shoppen fahren.“

++ Bürgergeld: Frührentner hat große Pläne – „Dann gönne ich mir Freizeit“ ++

Schließlich hat Pamela den Mietvertrag für ihre Wohnung bereits unterschrieben. „Ich bin soweit glücklich, aber ich habe das Möbelgeld noch nicht.“ Und siehe da. Jubelnd kehrt Pamela aus der Sparkasse zurück. 1.800 Euro hat sie vom Amt überwiesen bekommen. Und einiges davon direkt abgehoben. Und so präsentiert Pamela stolz ihr prall gefülltes Portmonee.

„Ich habe alles jetzt runtergeholt, nicht, dass die damit Blödsinn machen“

„Ich habe alles jetzt runtergeholt, nicht, dass die damit Blödsinn machen“, erklärt die 58-Jährige ihre Beweggründe, „ich packe das bei mir in meinen kleinen Safe rein. Ich habe einen kleinen Safe, und da kommt das erst mal rein. Da weiß nur ich den Code. Kein anderer. Und jetzt fahre ich ins Kaufhaus, in den Hartz-4-Laden, und dann kann ich schon mal gucken gehen, was mir so gefallen würde.“

Kaufen wolle sie allerdings noch nichts. Erstmal will die Bürgergeld-Empfängerin sich ein wenig umschauen, und Preise einholen. Sicher eine sinnvolle Entscheidung. Sie warte ja schließlich auch noch auf den Wohnungsschlüssel. Und dann kann das Shoppen endlich beginnen!