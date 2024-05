Bürgergeld: Rentnerin mahnt Politiker! „Die kriegen 6.500 Euro im Monat“

Die RTL2-Sozialdoku „Hartz und Herzlich“ wirft einen schonungslosen Blick auf die Realität einkommensschwacher Familien in Deutschland. Mit Bürgergeld, Grundsicherung oder anderen staatlichen Unterstützungen ist es für viele ein täglicher Kampf, über die Runden zu kommen. Die Folgen sind oft Frust und ein Gefühl der Hilflosigkeit, wie auch im Fall der Rentnerin Regina.

Bürgergeld: Rentnerin stellt besondere Forderung an Politiker

Regina, die in der ehemaligen DDR aufwuchs, hat ihr Leben lang gearbeitet. Dennoch gehört sie zu den 16% der deutschen Rentner, die von Altersarmut betroffen sind. „Das find ich scheiße!“, empört sich die 66-Jährige. „Ich habe 40 Jahre gearbeitet und bekomme nur 211 Euro Rente. Das ist eine große Schweinerei!“ Die einstige Dreherin übt scharfe Kritik an der politischen Handhabung des Themas Altersarmut.

+++ Bürgergeld-Empfänger lehnt Job-Angebot ab – für Mindestlohn „bin ich mir zu schade“ +++

„Die Politiker sollen mal mit dem auskommen, was wir haben. Die kriegen 6500 Euro im Monat! Das habe ich gestern erst wieder im Fernsehen gesehen. Das ist eine Schweinerei!“, ärgert sich Regina. Nach einem Herzinfarkt im Jahr 2018 sollte sich die TV-Protagonistin eigentlich schonen, doch die Ungerechtigkeit lässt sie nicht kalt. „Ich bin schon wieder auf 150! Aber ich muss mich beruhigen. Ich muss an mein Herz denken“, mahnt sie sich selbst.

Ihre Rente muss Regina mit Grundsicherung aufbessern, doch am Ende bleiben ihr kaum mehr als 300 Euro zum Leben. Mit diesem schmalen Budget ist ihr Spielraum extrem begrenzt, was ihr nicht nur seelisch, sondern auch körperlich zu schaffen macht. Die finanziellen Sorgen drücken auf ihr Gemüt und ihren Blutdruck – ein Zustand, der sicherlich für viele Senioren in Deutschland steht.