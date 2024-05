Bürgergeld-Drama: Mutter lässt Mann und fünf Kinder im Stich – „Jetzt sitze ich halt alleine da“

Seit November 2022 haben Florian und Marina nicht mehr bei der Bürgergeld-Doku „Hartz und Herzlich – Tag für Tag“ vor der Kamera gestanden. Die Fans der Reality-Reihe aus den Mannheimer Benz-Baracken haben sie sehr vermisst. Nun gibt es Neuigkeiten.

Die beiden haben 2009 geheiratet. Marina brachte vier Kinder mit in die Beziehung, mit Florian bekam sie drei weitere. Das Leben der Großfamilie verlief lange Zeit harmonisch. Teilweise lebten sie von Bürgergeld, teilweise von Gelegenheitsjobs.

Doch ein tragischer Schicksalsschlag belastet die Familie schwer. Im November 2022 verstarb die 16-jährige Tochter Lisa noch kurzer schwerer Krankheit. Ein Schock, der bis heute nur schwer zu verkraften ist. Die Eltern zogen sich aus der Öffentlichkeit zurück und wollten vorerst nicht mehr für RTL Zwei vor die Kamera. Für ihre weiteren Kinder haben die trauernden Eltern versucht, den Blick nach vorne zu richten.

Umso überraschender sind die Entwicklungen der vergangen sechs Monate. In der Folge „Florian ist zurück“ tritt der Familienvater wieder in Erscheinung. Er macht eine überraschende Mitteilung: Marina ist weg.

Nur ein halbes Jahr nach dem tragischen Verlust von Lisa hat Marina die Familie Hals über Kopf verlassen. Seit die 42-Jährige Bürgergeld-Empfängerin vor sechs Wochen ausgezogen ist, kümmert sich Florian allein um die fünf noch zu Hause lebenden Kinder. Job, Haushalt und Erziehung unter einen Hut zu kriegen ist für den Security-Mitarbeiter allerdings alles andere als leicht.

Marinas Auszug war für die ganze Familie ein Schock. Wann und ob sie überhaupt wieder in die Benz-Baracken zurückkehren wird, ist nicht klar. Florian erklärt die Ursache für die Trennung: „Ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Ich hatte letztes Jahr was mit einer anderen. Das ist dann rausgekommen nach Lisas Tod.“ Eigentlich hatten sich er und Marina so gut es geht zusammengerauft, aber der Frieden hielt nicht lange an. Nach einen heftigen Ehestreit hat Marina ihre Sachen gepackt und ihre Familie ohne ein weiteres Wort verlassen.

„Jetzt sitze ich halt mit den Kiddies alleine da“, sagt Florian traurig. Seine Frau möchte keinen Kontakt zu ihrer Familie und reagiert auch nicht auf Anrufe. „Seit sechs Wochen ist sie nicht mehr da.“ In einer ihrer Textnachrichten schrieb Marina, ihr sei alles zu viel und sie brauche ihre Ruhe: „Ich bin derzeit nicht die Mutter, die ich immer war.“ Selbst zum Schulabschluss von Sohn Lukas ist sie nicht aufgetaucht.