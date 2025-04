Bürgergeld-Empfängerin klagt über Jugendamt: „Ewig auf den Keks gehen“

In den neuen Folgen „Hartz und Herzlich“ aus Rostock sehen die Zuschauer, wie es um die Protagonisten Jasmin und Maik steht. Das junge Ehepaar lebt bislang immer noch mit Sohn Lennox in der Wohnung in Groß Klein. Doch schon bald wird sich das Familienleben der Bürgergeld-Empfänger drastisch verändern.

Besonders für Maik wird es ernst: Der 21-Jährige zieht mit Sohn Lennox in ein Eltern-Kind-Heim, um dort an Erziehungskursen teilzunehmen. Ehefrau Jasmin bleibt währenddessen allein in der gemeinsamen Wohnung – hochschwanger mit ihrem zweiten Kind. Doch die junge Mutter kämpft mit einer großen Sorge: dem Jugendamt.

Bürgergeld-Empfängerin klagt über Jugendamt

Schon seit der Geburt von Söhnchen Lennox steht die kleine Familie rund um Maik und Jasmin unter strenger Beobachtung. Seit rund einem Jahr gibt es Probleme mit dem Jugendamt, das befürchtet, dass die Bürgergeld-Empfänger mit der Erziehung überfordert sein könnten. Deshalb wurden strikte Maßnahmen ergriffen, darunter der Umzug von Maik in die betreute Wohneinrichtung und eine saubere Haushaltsführung.

Für Jasmin eine echte Belastungsprobe: „Ich glaube, dass das Jugendamt uns ewig auf den Keks gehen wird“, klagt sie. Ihr Partner Maik versucht, sie zu beruhigen: „Ich glaube nicht, dass das das ganze Leben so gehen wird.“ Doch Jasmin bleibt skeptisch: Sie rechnet damit, dass sie noch mindestens zwei bis drei Jahre unter Kontrolle stehen werden.

Bürgergeld-Empfängerin: Sorge wächst

Dabei gibt sich die junge Mutter Mühe, sich zu verbessern, doch für das Jugendamt scheint es laut Jasmin nie genug zu sein. Und mit der bevorstehenden Geburt ihres zweiten Kindes wächst der Druck: „Ich vermute, dass alles noch anstrengender wird, wenn das Baby da ist.“

+++Bürgergeld-Empfänger schimpft aufs Amt: „Ich werde nur verarscht!“+++

Ihre größte Angst? Dass das Jugendamt dann noch stärker eingreift. Doch sie gibt sich kämpferisch: „Ich denke positiv – wenn wir endlich mal Ruhe haben“.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die Folge wurde am 2. April ausgestrahlt. Neue Ausgaben von „Hartz und Herzlich“ aus Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.