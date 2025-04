Bürgergeld-Empfänger schimpft aufs Amt: „Ich werde nur verarscht!“

In der RTL2-Show „Hartz Rot Gold“ gibt Olaf Einblicke in sein Leben ohne Arbeit. Seit 20 Jahren hat der Bürgergeld-Empfänger keinen festen Job. Und warum? Das Jobcenter ist schuld, sagt er. Kommunikation? Fehlanzeige!

Olaf lebt in Hamburg mit seiner Verlobten Jessica. Ihr Baby wurde vom Jugendamt in Obhut genommen. Jessica hat sich als Reinigungskraft durchgeschlagen, während Olaf auf der Stelle tritt. Sein letzter Job liegt zwei Jahrzehnte zurück.

Bürgergeld-Empfänger seit 20 Jahren ohne Job

„Ich will bei meiner Verlobten in der Firma anfangen. Ich habe auch angegeben, dass ich den ganzen Tag arbeiten kann“, erzählt Olaf. Doch der 53-Jährige ist frustriert über die ausbleibenden Antworten der Arbeitgeber. „Die ziehen das in die Länge und ich habe auch gesagt: Wenn die jetzt ankommen sollten, dann lehne ich komplett ab“, blafft er in der Sendung. Das Jobcenter? Keine Hilfe!

Olaf klagt: „Das Problem habe ich seit Jahren – ich werde nur verarscht. Für mich ist das nicht leicht, weil ich will ja arbeiten, weil den ganzen Tag nur Zuhause hängen und sie arbeitet – da weiß man gar nicht mehr, was man machen soll.“ Dabei hat er es nicht leicht. Aber auch Olaf selbst hat in der Vergangenheit Jobs verloren – und das nicht immer unverschuldet.

Olaf bleibt skeptisch. Ob er das Jobcenter-Rad je verlassen wird, bleibt abzuwarten.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz Rot Gold“ immer dienstags um 20:15 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! In der RTL+ Mediathek kannst du alle Episoden jederzeit nachholen.