Bürgergeld-Empfänger finden Job – kurze Zeit später schmeißen sie wieder das Handtuch

Aktuell füllt RTL2 das TV-Programm am Mittag mit alten Folgen von „Hartz und herzlich“ aus Rostock. Dort sehen die Zuschauer Szenen aus dem Leben der Protagonisten, die schon Jahre her sind. So wird beispielsweise die Geburt von Lennox begleitet, dem Sohn von Bürgergeld-Empfänger Jasmin und Maik.

Und auch Jack und Kathleen sind in den alten Folgen mit von der Partie. Nachdem sie für einige längere Zeit in Hannover gelebt haben, kehren die Bürgergeld-Empfänger schneller wieder da Rostock zurück, als ihnen lieb ist. Der Plan von einem Neustart ist vor Ort nämlich kläglich gescheitert.

Bürgergeld-Empfänger hatten neuen Job

Das Ehepaar kehrt zu Zeitpunkt der Dreharbeiten gerade von einem dreiwöchigen Aufenthalt in Hannover zurück. Eigentlich wollten Jack und Kathleen dort nur ein paar Tage Urlaub machen. Doch dann kam alles anders. Die Bürgergeld-Empfänger bekamen ein Jobangebot bei einer Reinigungsfirma, den sie gemeinsam mit ihren Freunden Lara und Fabian angenommen haben.

Bis sie eine eigene Wohnung in Hannover gefunden haben, wollten die beiden bei ihren Bekannten unterkommen. Doch das ging leider nach hinten los, wie Jack im Interview erzählt: „Wir haben uns ständig gestritten. Das war sehr viel Stress. Danach hat auch noch der Vermieter mit einer Kündigung gedroht, wenn wir nicht gehen.“

Bürgergeld-Empfänger geben sich geschlagen

Also nehmen Jack und Kathleen Reißaus, kündigen ihren neuen Job und gehen zurück nach Rostock – und das mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie Jack erzählt: „Es war toll, dass wir da Arbeit hatten. Aber ich bin auch ein bisschen erleichtert, dass wir aus dem Stress raus sind.“

„Das Schicksal hat uns ein Zeichen gegeben, dass das ein Fehler war“, so der Bürgergeld-Empfänger weiter. Nun müssen die Bürgergeld-Empfänger sich neu orientieren. Zunächst kehren sie in ihre Wohnung in Rostock zurück und schreiben wieder Bewerbungen. Bleibt abzuwarten, wie schnell das Ehepaar eine neue Arbeitsstelle findet.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags um 18.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.