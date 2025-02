Bürgergeld-Empfänger bleibt stur – „Ich sehe nicht ein, dass ich arbeiten gehe“

„Hartz und herzlich“-Protagonist Pascal hat es sich nicht nur mit dem Jobcenter, sondern auch mit seiner eigenen Mutter verscherzt. Nachdem er sich geweigert hat einen Teil der Miete zu übernehmen, musste die Bürgergeld-Empfängerin ihn schweren Herzens vor die Tür setzen.

Nun sucht Pascal verzweifelt nach einer neuen Bleibe. Auf die Hilfe des Jobcenters kann er dabei nicht setzen. Schließlich haben sie ihn, nachdem er unkooperativ gewesen ist, gesperrt. Im Gespräch mit seinen Freunden Michael und Lothar stellt sich heraus, dass der Bürgergeld-Empfänger trotz ihrer Ratschläge stur bleibt.

Bürgergeld-Empfänger macht deutliche Ansage

Pascal hat einen Minijob bei einem Fahrdienst, wo er zwei bis drei Stunden täglich arbeitet. Dem Jobcenter reicht diese Leistung jedoch nicht, sodass sie von ihm den Besuch einer Maßnahme erwarten, um auf die Stunden zu kommen. Darauf hat der 23-Jährige allerdings keinen Bock, da es nach eigenen Angaben Zeitverschwendung sei.

So kam es also, dass er vom Jobcenter gesperrt wurde und Mama Beate die gesamten Kosten in der Wohngemeinschaft übernehmen musste. Ein Teil seines Gehalts an seine Mutter abzugeben, ist und war für den Bürgergeld-Empfänger keine Option. Nun droht ihm nach dem Rauswurf von zu Hause die Obdachlosigkeit.

Prompt bittet er seine Freunde Michael und Lothar um Hilfe. Die beiden verstehen in erster Linie nicht, warum Pascal nicht einfach bei seiner Mutter bleibt und dort etwas zur Miete und Co. beisteuert. „Meine Mama sieht einfach nur die Dollarzeichen in den Augen. Ich sehe nicht ein arbeiten zu gehen und ihr die Hälfte von meinem Gehalt abzudrücken“, so der 23-Jährige. Dass eine eigene Wohnung viel mehr kosten würde, möchte der Bürgergeld-Empfänger nicht verstehen. Er bleibt bei seiner Meinung und sucht weiter nach einer Alternative.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags um 18.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.