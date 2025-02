Bürgergeld-Empfängerin treibt es auf die Spitze: „Habe mich verschätzt“

Lisa, die Löwenmama aus der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“, hat sich beim Shoppen für ihre Zwillinge Luan und Luna mächtig verschätzt! Die 32-jährige Alleinerziehende hat fast ihr komplettes Bürgergeld für neue Klamotten für ihre kleinen Lieblinge ausgegeben – und sitzt jetzt auf dem Trockenen. Lisa tut alles für ihre zweijährigen Zwillinge. Mit einem kaputten Trockner im Haushalt und dem Ex, der sie während der Schwangerschaft betrogen hat, steht sie allein da.

„Andere Sachen waren ihm wichtiger als die Kinder, die in meinem Bauch wachsen“, erzählt sie in der Doku. Anstatt in einen dringend benötigten neuen Trockner zu investieren, hat Lisa das Geld in schicke neue Garderobe für Luan und Luna gesteckt. „Ich habe die Prioritäten anders gesetzt und den Kindern die Kleiderschränke vollgemacht“, so die RTL2-Protagonistin.

Bürgergeld-Empfängerin sprengt das Bürgergeld-Budget

„Das ist die Hälfte vom Hartz-IV-Satz. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt, es waren aber so viele schöne Angebote“, gibt sie zu. Dabei steckt sie nun in einer finanziellen Notlage. Denn Lisa hat nur noch 50 Euro für die letzte Woche des Monats übrig. Um die Haushaltskasse aufzubessern, verkauft sie ausrangierte Kinderklamotten im Second-Hand-Laden – immerhin springt dabei ein mickriger Betrag von 57 Euro heraus.

+++ Auch spannend: Bürgergeld-Empfängerin kann nicht arbeiten – weil sie drei Katzen hat +++

Um aus der Misere rauszukommen, muss ein Job her. Lisa will weg vom Bürgergeld und hat sich in einem Supermarkt beworben. Allerdings: „Ich habe seit sechs Jahren keine Bewerbung mehr geschrieben. Da bin ich ja raus. Das ist nicht gerade mein Traumfachgebiet.“ Ihre Bewerbung strotzt vor Fehlern und rot markierten Wörtern – doch Lisa bleibt optimistisch. Ob sie den Job bekommt und ihre finanzielle Lage verbessern kann, bleibt abzuwarten.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTL2 immer dienstags ab 20.15 Uhr.