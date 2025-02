Obdachloser Bürgergeld-Empfänger wird deutlich – „Habe es langsam wirklich satt“

Am Montagabend (10. Februar) zeigt RTL2 neue Folgen der Sozial-Doku „Hartz und herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“, die in Mannheim gedreht wurde. Dort sehen die Zuschauer, wie es unter anderem bei Bürgergeld-Empfänger Jerrick so läuft. Der 23-Jährige hat zum Zeitpunkt der Dreharbeiten nämlich viel um die Ohren.

Er ist nicht nur seit knapp zwei Jahren obdachlos, sondern muss sich nun um einen Ausbildungsplatz bemühen. Die zahlreichen Baustellen im Leben des Bürgergeld-Empfängers machen ihm sichtlich zu schaffen. Langsam ist er mit seiner Geduld am Ende, wie er deutlich macht.

Bürgergeld-Empfänger orientiert sich neu

Bislang hat der gebürtige Amerikaner in einem Imbiss als Küchenhilfe gearbeitet und mit Bürgergeld aufgestockt. Da ihm der Job allerdings nicht gefällt, ist Jerrick auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Im Rahmen einer Maßnahme des Jobcenters lernt er, wie man sich auf freie Stellen bewirbt.

Es steht ihm sogar offen, eine Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung zu machen. „Im Endeffekt bekomme ich vom Jobcenter oder von der Arbeitsagentur eine Ausbildung finanziert. Ich muss dafür nur einen Kooperationsbetrieb als Träger finden“, erklärt der 23-Jährige. So weit, so gut. Wie sieht es allerdings in Sachen Wohnung aus?

Bürgergeld-Empfänger ist es leid

Seit knapp zwei Jahren übernachtet Jerrick bei Familie und Bekannten. Ein Umstand, der dem Bürgergeld-Empfänger an die Substanz geht. Auch die Wohnungslosenhilfe konnte ihn nicht wirklich weiterbringen. „Ich habe es wirklich langsam satt. Ich versuche die ganze Zeit mich um diese scheiß Wohnsituation zu kümmern. (…) Mir bleibt aber keine andere Wahl, als optimistisch zu sein“, so der 23-Jährige.

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ von montags bis freitags um 18.05 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.