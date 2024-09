Bürgergeld-Empfängerin zieht zweimal um – zahlen darf der Staat

Im deutschen Fernsehen sind Sozialdokus wie „Hartz und Herzlich“ fest im Programm verankert. Dabei gewährt die RTL2-Sendung Einblicke in das Leben von Menschen, die am Existenzminimum leben und meist auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Bürgergeld-Empfängerin Petra ist eine von ihnen. Die Bewohnerin der Mannheimer Benz Baracken ist mit ihrer Familie bereits seit längerem Protagonistin des Formats.

Nach zwei Umzügen innerhalb der letzten Monate ist ihre finanzielle Situation allerdings angespannt. Jetzt hoffen sie auf Hilfe vom Amt.

Bürgergeld-Empfängerin kämpft gegen Schulden

Bürgergeld-Empfängerin Petra und ihre Kinder Pascal und Selina sind seit drei Wochen zurück in Mannheim. Der überstürzte Umzug nach Dessau und wieder zurück hat der RTL2-Protagonistin ein Riesenloch ins Portemonnaie gerissen. Zusammen mit Sohn Pascal bittet sie nun um Hilfe beim Jobcenter. Die 54-Jährige hofft nicht nur darauf, ihre laufenden Kosten mit der staatlichen Hilfe decken zu können.

Petra hat knapp 2.300 Euro Mietschulden bei ihrer ehemaligen Wohnungsbaugesellschaft, die sie nicht aus eigener Kraft bezahlen kann und die ihr aktuell große Sorgen bereiten. Doch das Geld lässt auf sich warten.

Bürgergeld-Empfängerin muss sich gedulden

Durch den Umzug nach Dessau und zurück nach Mannheim musste das Trio sich beim Jobcenter in Sachsen ab- und beim Amt in Baden-Württemberg wieder anmelden. Dadurch verzögert sich die Bürgergeld-Zahlung an Petra. Schlechte Neuigkeiten für die zweifache Mutter – denn die Familie ist auf die staatliche Unterstützung angewiesen, muss demnächst auch den Strom bezahlen.

Doch Petra hat einen Plan: Sie möchte zukünftig sofort die Miete und weitere laufende Kosten vom Jobcenter abziehen lassen, um Schulden zu vermeiden.

In der nächsten Ausgabe von „Hartz und Herzlich“ wartet bereits das nächste Problem auf die Bürgergeld-Empfängerin. Petra hat keine funktionierende Toilette in der Wohnung. Zuschauer können die Höhen und Tiefen der Familie sowie der anderen Protagonisten täglich ab 18.05 Uhr in den neuen Folgen der RTL2-Sozialdoku verfolgen.