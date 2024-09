Bürgergeld: Mutter muss zurück nach Mannheim – der Grund macht sprachlos

Endlich ist es so weit! Die neuen Folgen der Bürgergeld-Sendung „Hartz und herzlich“ flimmern über die Bildschirme. Während Zuschauer die letzten Wochen mit Wiederholungsfolgen vorliebnehmen mussten, ist die neunte Staffel vor Kurzem an den Start gegangen. Auch dort begleitet RTL2 wieder die alt bekannten Protagonisten aus den Mannheimer Benz-Baracken.

Das Format ist zwar gleich geblieben, doch die Lebensumstände einiger Bewohner haben sich stark verändert. So zog Petra vor rund zwei Monaten mit Tochter Selina, Sohn Pascal und dessen Freundin Lea von Mannheim nach Dessau. Doch die Probleme, die der Umzug mit sich brachte, holen die Familie jetzt ein!

Bürgergeld: Familie steht unter Beschuss

Petra und ihre Familie wollten endlich einen Neustart wagen und die Mannheimer Benz-Baracken hinter sich lassen. Schimmel-Probleme in ihrer Wohnung vor Ort und eine neue Liebe für Petra zog die RTL2-Protagonisten nach Dessau. Doch schon nach wenigen Wochen steht fest: Sie müssen zurück in ihre alte Heimat.

Ein Grund für den Kummer in Sachsen-Anhalt ist auch dort der desolate Zustand der Wohnung. Hinzu kommen Anfeindungen von Nachbarn. So sollen harte Worte wie etwa „Verpisst euch“ gefallen sein. „Mobbing pur“, schüttelt Petra den Kopf. Die gebürtige Mannheimerin ist mit ihren Nerven am Ende.

Bürgergeld: Umzug hat Konsequenzen

Kumpel Michael ist froh, dass der Neuanfang in Dessau nun ein Ende hat, denn er konnte eine neue Wohnung in Mannheim für Petra und ihre Kinder organisieren. Mit Freund Lothar verliert er keine Zeit und macht sich sofort auf den Weg nach Sachsen-Anhalt, wo Petras Familie ihre Retter bereits sehnsüchtig erwartet.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob ihre ganzen Sachen auch in den gemieteten Transporter passen, um das Kapitel Dessau endlich abschließen zu können.

RTL2 zeigt die neuen Folgen „Hartz und herzlich“ fast täglich ab 18.05 Uhr im Programm und im Nachhinein in der Mediathek bei RTL+.