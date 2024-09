Bürgergeld-Empfänger wünscht sich neue Haare: „Mit Krawall zur AOK“

In der neuen Staffel von „Hartz und Herzlich“ auf RTL2 sorgt Bürgergeld-Empfänger Dominik für Aufsehen. Der Grund? Eine kahle Stelle auf seinem Kopf, die nicht nur ein optisches Problem darstellt, sondern auch eine schmerzhafte Erinnerung an seine Ex-Freundin. An einem Valentinstag, der eigentlich romantisch werden sollte, nahm das Unheil seinen Lauf. Dominik wollte seine Ex […]