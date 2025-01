Ex-Bürgergeld-Empfängerin will sparen: Das endet unappetitlich

Obst und Gemüse sind in den vergangenen Monaten und Jahren dramatisch teurer geworden. Verständlich also, dass diejenigen, die eh schon nicht all zu viel haben, versuchen an allen Ecken und Enden zu sparen. So wie auch die ehemalige Bürgergeld-Empfängerin Sandra.

Die „Hartz und herzlich“-Protagonistin muss gleich für eine ganze Familie Speis und Trank auf den Tisch bringen. Und da sich ihre Kinder und Enkelkinder nicht nur von ungesundem Tüten-Essen ernähren sollen, ging sie mit ihnen raus in die Natur und sammelte das Essen dort, wo Mutter Natur es einst wachsen ließ. Mit ungeahnten Folgen.

Ex-Bürgergeld-Empfängerin sammelt Gratis-Obst mit Beilage

Was war passiert? In Rostock Groß-Klein war Sandra mit ihren Töchtern Jasmin und Svenja nach draußen gegangen, um an den Brombeersträuchen unweit der Straße Beeren zu pflücken. Und die Damen-Truppe machte ordentlich Ausbeute, sogar Marmelade wollte Sandra aus den Beeren kochen. „Wozu im Laden vier, fünf Euro ausgeben, wenn wir auch die kostenlos kriegen können. Da betätige ich mich lieber körperlich, bevor ich da Geld ausgebe. Da weiß man wenigstens wo es herkommt“, rechnete Jasmin vor.

Wobei: Waren die Beeren wirklich so kostenlos? Den Stress, der sich später noch entwickeln sollte, hätte sich das Trio sicherlich gerne erspart. Die drei hatten nämlich nicht nur Beeren, sondern auch allerlei Getier eingesammelt.

„Diese Brombeeren haben lauter Maden“

„Diese Brombeeren haben lauter Maden“, musste die einstige Bürgergeld-Empfängerin feststellen. Doch Sandra gibt nicht auf: „Ich weiß nicht, ob man die essen sollte, aber ich werde sie wahrscheinlich mal abwaschen, mal gucken.“

Doch auch nach dem gründlichen Bad wollen die Maden nicht so recht verschwinden. „Leck mich doch am Arsch“, schimpft die „Hartz und herzlich“-Protagonistin. Sie probiert jedoch trotzdem. Ihr Fazit: „Schmecken tun sie, nur, dass es ein bisschen eklig ist, wenn man eine Made sieht.“ Wobei: Was die Damen und Herren im Dschungelcamp können, kann Sandra schon lange. Also wohl bekommt’s!