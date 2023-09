„Bürgergeld“-Empfängerin plant TikTok-Karriere: Sie hat schon 8 Euro verdient

Eine Karriere in den sozialen Medien? Das wünschen sich viele Menschen. Schließlich schaut es ja auch nett aus. Ein paar Fotos an schönen Orten schießen, bei Instagram, TikTok und Co. posten und im Optimalfall an einem Tag so viel verdienen, wie andere in einem Jahr. Oder auch in einem Leben. US-Superstar Kylie Jenner beispielsweise soll pro Post einen Betrag von einer Million Dollar verdienen. Cristiano Ronaldo soll sogar noch mehr kassieren. Noch nicht ganz so weit oben ist „Hartz 4“(heute: Bürgergeld)-Empfängerin Cindy aus Rostock.

Die 20-Jährige macht in der RTL-Zwei-Dokumentation „Hartz und herzlich“ mit. Lebt derzeit noch von „Hartz 4“ (mittlerweile Bürgergeld), doch das soll nicht mehr lange so sein, wenn es nach der zweifachen Mutter geht. Schon jetzt arbeitet Cindy zwei bis drei Mal in der Woche, hilft älteren Menschen beispielsweise im Haushalt und kassiert dafür etwa 150 Euro zusätzlich zu ihrem „Hartz 4“-Satz.

Cindy: TikTok statt Bürgergeld?

Doch das soll nicht das Ende der Fahnenstange sein. „Es wäre nichts für mich, hauptberuflich Leuten zu helfen. Ich bin ja zurzeit auch dabei, mein TikTok-Profil bisschen aufzuwerten, dass ich mit TikTok weiter mein Geld verdiene. Bin jetzt auch gerade aktuell bei fast acht Euro. Habe ich jetzt verdient, mit TikTok. Das macht mir mehr Spaß.“

++ Bürgergeld-Empfänger gesteht: „Die Faulheit überwiegt“ ++

Was genau Cindy bei TikTok macht, sie filmt die Landschaft und kommentiert das Gesehene. Ob das nun wirklich für mehrere Millionen Follower reichen wird. Man wird sehen, ob sie damit Erfolg hat.

Vielleicht erfahren wir in den kommenden Wochen mehr. Ab dem 18. September 2023 zeigt RTL Zwei stets von montags bis freitags um 16.05 Uhr eine neue Folge von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“. Mit dabei ist auch Cindy. Zumindest wohntechnisch wird sich die mittlerweile 21-Jährige verändern. Cindy hat nämlich entschlossen, in Ostfriesland einen Neubeginn zu wagen. Problem: Dazu muss sie ihre jüngste Tochter Clara im Mutter-Kind-Heim zurücklassen.