Bürgergeld-Empfänger provoziert im TV: „Meiste Zeit meines Lebens blau“

Bremerhaven gehört zu den ärmsten Städten Deutschland. Mit einem Pro-Kopf-Einkommen pro Jahr von durchschnittlich nur 18.600 Euro lag die Stadt an der Nordsee 2022 auf 398 der 401 deutschen Landkreise und Städte. Und doch versuchen sich die Menschen hier irgendwie durchzuschlagen. Manche mehr, manche weniger. So dürfte der Punker-Haushalt, der von der RTL-Zwei-Doku „Hartz Rot Gold“ begleitet wird, den meisten Steuerzahlern Zornesfalten aufs Gesicht zaubern.

Wirklich arbeiten wollen die Bürgergeld-(beziehungsweise zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz4-)-Empfänger nämlich nicht. So wohnen in der kleinen Dachgeschosswohnung in Bremerhaven-Lehe neben den Wohnungsmietern Alex und Freundin Mücke auch gleich noch vier Freunde aus Bayern. Dementsprechend eng ist es beim Bürgergeld. Platztechnisch und auch finanziell. Da nämlich bislang nur Alex sein Arbeitslosengeld bekommen hat, muss er auch seinen Freunden aushelfen.

Bürgergeld-Empfänger hat kein Konto – aus Selbstschutz

Doch das Ex-Pärchen Kevin und Silvia nimmt es locker. Die beiden sind zwar nicht mehr zusammen, leben aber weiterhin in einer Wohnung als Bedarfsgemeinschaft zusammen. Zwar könnten sie getrennt auch als Wohngemeinschaft fungieren, allerdings hat Kevin kein Konto. Und das hat auch einen Grund, wie der Punker erklärt.

++ Bürgergeld: Dafür zahlt das Jobcenter nicht – Vorsicht bei der Anschaffung! ++

„Silvia und ich sind eine Bedarfsgemeinschaft. Wir bekommen das Geld zusammen. Das ist schon seit München so. Ist halt auch für uns leichter wegen Wohnung, Quadratmeterzahl, Miete, Kohle und son Scheiß“, so der Arbeitslose. Doch das ist nicht der einzige Grund.

„Ich bin die meiste Zeit meines Lebens ziemlich blau. Das heißt, ich würde wahrscheinlich meine Kontokarte auch noch verlieren“, so der Punker. Seine Freundin Silvia dagegen sieht noch ein weiteres Problem: „Er wäre so schlau und würde das ganze Geld ausgeben im Suff, ohne es zu realisieren.“ Ja, dann ist es vielleicht wirklich besser, wenn Silvia weiterhin die Finanzen in der Hand hat…