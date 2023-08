Bürgergeld-Empfänger: Zukunft auf Messers Schneide – dann kommt DIE Nachricht

Fast zwölf Jahre lang hat Bürgergeld(beziehunsgweise Hartz4)-Empfänger Nico schon nicht mehr gearbeitet. Zwölf Jahre, in denen der 30-jährige Mann aus Gelsenkirchen seine Zeit nicht nur für sinnvolle Dinge genutzt hat.

Wurde der Mann aus Gelsenkirchen-Hassel doch zu 150 Sozialstunden verurteilt. Nico hatte mit Betäubungsmitteln gehandelt. Eine Straftat, die ihm beinahe seine Zukunft versaut hätte. Hat der 30-Jährige, der von den Kameras der RTL-Zwei-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ begleitet wird, doch eine Ausbildung in Aussicht.

Bürgergeld: Nico aus Gelsenkirchen hat seine Sozialstunden geschafft

So würde ihm das Amt eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker beschaffen, dafür jedoch musste der Gelsenkirchener bis zu einem bestimmten Stichtag all seine 150 Sozialstunden abgeleistet haben. 150 Sozialstunden, also knapp 19 volle Arbeitstage, das klingt jetzt nicht so viel. Doch Nico hatte seine Probleme.

Denn zu seinem Dienst in der Gelsenkirchener Tiertafel erschien der 30-Jährige gerne mal zu spät, manchmal gar nicht. Und das auch noch unentschuldigt. Für seine Chefin Cornelia Keisel ein absolutes No-Go. Mehrfach stand sie vor der Entscheidung, Nico rauszuwerfen. Doch damit wäre seine Ausbildung wohl Geschichte gewesen.

Erlösende Nachricht bei RTL Zwei

Und so bissen sich sowohl Cornelia als auch Nico durch. In der Ausgabe „Hartz Rot Gold“, die RTL Zwei am Mittwoch ausstrahlt kommt es dann zur erlösenden Nachricht. Nur noch zwei Sozialstunden standen auf dem Zettel und auch die schaffte Nico. „Mir geht es sehr gut jetzt. Da ist mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, und eine riesige Last vor allen Dingen, die jetzt einfach weg ist. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Schon besser“, ist der Noch-Arbeitslose sichtlich erleichtert. Dann wünschen wir ihm nur das Beste für sein neues Leben.

Was wird aber aus den RTL-Zwei-Sendungen wie „Hartz Rot Gold“ oder „Hartz und herzlich“, jetzt wo Hartz 4 Geschichte ist? Bekommen sie einen neuen Namen? Wir haben bei RTL Zwei nachgefragt.