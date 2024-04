Bürgergeld: Arbeitslose auf 180 – „Sehe ich aus wie ’ne Putze?“

Es ist ein Kreislauf, bei dem es nur einen klaren Verlierer gibt: Die Kinder. Es ist eine Geschichte, die traurig und betroffen macht. In der Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ zeigt RTL Zwei am Dienstagabend (2. April 2024) den zweiten Teil seiner Weissenfels-Reportage. In der Stadt in Sachsen wohnt auch das Paar Heidi und Marcel. Die beiden Hartz4-Empfänger (die Folge wurde vor Einführung des Bürgergeldes gedreht) haben zwei kleine Töchter.

Die wohnten bis vor drei Jahren auch noch bei ihnen, dann jedoch nahm das Jugendamt die Kinder in Obhut. Die Behörde begründete die Entscheidung damit, dass Heidi nicht erziehungsfähig und Marcel drogenabhängig sei. Fand die Polizei doch im Januar 2019 ein halbes Gramm Crystal Meth in der gemeinsamen Wohnung. Ein schwerer Schlag für die beiden Sozialhilfe-Empfänger. Doch Heidi will die Begründung noch immer nicht akzeptieren.

Bürgergeld: Amt nimmt Paar die Kinder weg

Ihr Erziehungsstil sei eben anders. Sie wolle auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, sprich, das Kind solle machen, worauf es Lust hat. Doch aus ihren Fehlern gelernt hat die 35-Jährige scheinbar nicht. Statt ihre volle Aufmerksamkeit darauf zu lenken, ihre Kinder wieder zu sich zu holen, ist sie schon wieder schwanger.

Heidi ist bereits im vierten Monat, doch nun soll scheinbar alles anders werden. Da das Jugendamt auch die Sauberkeit im Haushalt des Paares bemängelte, soll nun aufgeräumt werden. Doch so richtig überzeugt scheint Heidi nicht. „Das ist doch meine Wohnung, in der Wohnung wird gelebt“, schildert die 35-Jährige. Da fege man halt nicht jedes Staubkorn weg.

Arbeitslose wütet: „Sehe ich aus wie ’ne Putze“

Naja, wenn es nur etwas Staub wäre. Doch dabei blieb es eben nicht. Der Boden ist dreckig, die Kippen stapeln sich im Aschenbecher. Für Heidi kein Problem. „In meiner Wohnung wird gelebt. Und da liegt dann halt mal ein Krümel rum, und dann liegt dort mal ein Spielzeug rum. Da muss ich doch nicht anfangen, ständig hinterher zu putzen. Sehe ich aus wie ’ne Putze“, schimpft die werdende Mutter.

Fraglich, ob es mit dieser Einstellung klappen wird, die Töchter zurückzuholen. Fraglich aber auch, ob es mit der Einstellung klappen wird, das noch nicht geborene Baby lange zu behalten. Das wird wieder das Jugendamt entscheiden müssen.

RTL Zwei zeigt die Folge „Hartz Rot Gold: Weissenfels 2“ am Dienstag um 20.15 Uhr oder vorab bei RTL Plus.