TV-Moderator lebt plötzlich von Bürgergeld: „Kann ich mir nicht leisten“

Zwischen Bürgergeld und der harten Realität des Sozialbaus: Jörg Pilawa, bekannt als das Gesicht zahlreicher Quizformate auf Sat.1, wagt sich in ungewohntes Terrain. In der Spiegel TV-Produktion „Jörg Pilawa: Plötzlich arm“ tauscht der Fernsehmoderator das schillernde Studio gegen die Herausforderungen des Alltags in einem Berliner Sozialbrennpunkt…

Bürgergeld: Jörg Pilawa hat nur 127 Euro zur Verfügung

Am 15. April um 20.15 Uhr, auf einem Sendeplatz, der normalerweise Unterhaltungsshows vorbehalten ist, wird Pilawa dem Publikum eine andere Facette seines Könnens präsentieren. In Marzahn-Hellersdorf, einem Viertel, das oft in den Schlagzeilen wegen sozialer Schwierigkeiten steht, wird er sich der Realität vieler Menschen stellen, die von Sozialleistungen leben müssen.

Mit nur 127 Euro, dem Bürgergeld-Regelsatz, wird Pilawa eine Woche lang versuchen, seinen Alltag zu bestreiten. Eine Erfahrung, die den Moderator sichtlich berührt. „Es macht was mit Dir, wenn Du Dir den ganzen Tag überlegst: Was kann ich mir überhaupt leisten? Und die viel schlimmere Überlegung ist: Was kann ich mir alles nicht leisten? Denn das ist ja ganz viel“, so der Moderator gegenüber dem Sender. Ein Thema, das insbesondere in der aktuellen sozialpolitischen Diskussion von großer Bedeutung ist und viele Menschen in Deutschland betrifft.

Doch Fans des klassischen Pilawa-Formats müssen nicht lange auf ihre Kosten kommen: Schon am 11. April kehrt der TV-Moderator zu seinen Wurzeln zurück und präsentiert „Das große Allgemeinwissensquiz“. Dort können die Kandidaten ihr Wissen unter Beweis stellen und in sieben Runden bis zu 50.000 Euro erspielen.