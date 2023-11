Bürgergeld-Empfängerin wettert gegen Rewe und Kik: „Da vergeht’s einem“

Nur noch knapp über einen Monat, dann ist wieder Weihnachten. Eine Zeit, in der viele Menschen sich schon lange vorher mit den Festtagen beschäftigen, möglichst früh dekorieren und die Stunden bis zum 24. Dezember zählen.

Eine, die das offenbar gar nicht tut, ist Bürgergeld-Empfängerin Regina. Die einstige Hartz-4-Bezieherin, die seit 31 Jahren in Rostock in einer Plattenbausiedlung wohnt, ist ein richtiger Weihnachtsmuffel. In der RTL2-Doku „Hartz und Herzlich“ regt sich die Arbeitslose in der Episode am Mittwoch (15. November) sogar tierisch darüber auf, was bei Supermärkten wie Rewe oder Läden wie Kik gerade so abgeht.

Bürgergeld-Empfängerin wettert gegen Rewe

Regina, die aufgrund ihres Herzinfarktes vor fünf Jahren körperlich eingeschränkt ist, und nicht mehr arbeiten kann, ist noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Die Folgen bei „Hartz und Herzlich“ wurden bereits vor Monaten abgedreht, was die Bürgergeld-Empfängerin sagt, bezieht sich auf das Weihnachtsfest 2022. In der Folge ist es Anfang Dezember und die Rostockerin ist unterwegs, um sich – trotz Null-Bock-Einstellung, was Weihnachten betrifft – die Preise für einen künstlichen Baum anzugucken.

Sie geht zu Kik und Rewe und kann nicht glauben, was sie da sieht. „Ich muss ehrlich sagen, für so einen Weihnachtsbaum, da vergeht’s einem. Für so ein Ding, was nicht echt ist, 12 Euro. Der größere 17 Euro. Was ist denn das ey?! Genau wie in Rewe, genau denselben Mist!“, meckert die Bürgergeld-Empfängerin in die Kamera.

Und sie gesteht, dass das ganze Deko-Zeug bei ihr ohnehin keine lange Lebensdauer hat. „Es bleibt nicht länger wie zum 26. und dann fliegt das Zeug in den Keller runter. Dann ist Ruhe im Schiff. Manche machen das ja bis Januar noch, das kannste vergessen! Am 26. oder 27. Dezember fliegt das runter in den Keller. Hauptsache, das bleibt da unten dann. Ich mag sowas nicht.“

Bürgergeld-Empfängerin ist sprachlos

Vor allem diejenigen, die bereits Wochen vorher schon auf Baumsuche gehen, bleiben für die „Hartz und Herzlich“-Protagonistin ein Rätsel. „Man ist doch blöd, morgen ist doch erst der 1. Dezember und man kauft jetzt schon einen Weihnachtsbaum.“ Ob sich Regina nun auch schon den für sie zu teuren Kunstbaum zugelegt hat, geht aus den Szenen nicht ganz hervor. Wohl aber sieht man bei ihr schon eine Packung Christbaumkugeln.

Am Ende ist die Bürgergeld-Bezieherin auch schon etwas versöhnlicher bei dem ganzen Thema: „Die meisten schmücken eben jetzt schon. Das ist normal, das ist eben nun mal so. Da freuen sich die Kinder, aber ich bin nicht mehr für sowas.“

Bei „Hartz und Herzlich“ werden immer Einzelfälle gezeigt. Bürgergeld-Empfänger ohne Arbeit wollen nicht grundsätzlich keinen Job mehr. Die Sendung läuft immer wochentags um 16.05 Uhr bei RTL2. Ganze Folgen sind auch bei RTL+ abrufbar.