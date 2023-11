Bürgergeld-Empfängerin will umziehen – mit „Bastelzimmer und Gästezimmer“

Für Sandra steht im neuen Jahr viel an. Die Bürgergeld-Empfängerin (früher Hartz 4) aus Rostock will mit ihrer Familie umziehen. Sechs Kinder hat die 39-Jährige insgesamt, obendrein ist sie bereits Dreifach-Oma.

Nun wünscht sich die Bürgergeld-Bezieherin eine Veränderung. Am liebsten eine neue Bleibe in Ostfriesland. Sandra hat schon Vorstellungen davon, wie die neue Wohnung ungefähr aussehen sollte.

In der RTL-2-Doku „Hartz und Herzlich“ verrät die Sechsfach-Mutter in der Folge am Donnerstag (16. November), wie das Zuhause für sie und ihre Familie möglichst aussehen sollte.

Bürgergeld-Empfängerin will neue Wohnung – mit Bastelzimmer

Am liebsten würde Sandra gerne wieder arbeiten gehen. In einer Frage-Runde mit dem RTL2-Team verriet sie unlängst, dass es ihr Wunsch sei, „raus aus Hartz 4“ zu kommen und am liebsten „ein kleines Häuschen, wo man drin wohnen kann“ zu haben. Ein Häuschen darf es aktuell für Sandra und Tino natürlich immer noch sein, aber eine Wohnung wäre für das Paar in Ostfriesland auch ok.

>>> Anmerkung: Bei „Hartz und Herzlich“ handelt es sich um Einzelfälle. Die meisten Bürgergeld-Empfänger wollen wie Sandra gerne arbeiten gehen <<<

„Wir hätten ein Haus im Angebot, da könnten wir zum 1.03. einziehen. Wären aber nur vier Zimmer. Vier Zimmer wird ein bisschen eng kuschelig. Wir haben uns jetzt eine Wohnung angeguckt, mit sieben Zimmern. Das eine Haus kostet 800… knappe 900 Euro mit vier Zimmern. Und mit sieben Zimmern waren es knapp 1.000 oder 1.200 Euro“, erzählt die Bürgergeld-Empfängerin in die Kamera.

„Immer noch besser, als was wir hier haben. Hier haben wir 930 Euro. Da bezahlen wir mit sieben Zimmern zwar 200 Euro mehr, aber es sind auch zwei Zimmer mehr, als wir hier haben.“ Vor allem angetan hat Sandra eine besondere Vorstellung in der größeren Wohnung: „Da habe ich mein Bastelzimmer, da haben wir ein Gästezimmer, ein großes Grundstück mit dran. Das passt schon.“

Ob es tatsächlich für die Großfamilie klappt, die Sieben-Zimmer-Wohnung zu beziehen, steht noch nicht fest, doch die Bürgergeld-Bezieherin ist frohen Mutes. „Die nehmen definitiv Hartz-4-Empfänger. Und das find ich auch gut, dass es solche Leute gibt.“

„Hartz und Herzlich“ kommt immer wochentags um 16.05 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind darüber hinaus auch in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.