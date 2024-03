Bürgergeld-Empfänger mit deutlichen Worten über ihre Ehe – „Das Zocken hält uns zusammen“

Die „Hartz und Herzlich“-Protagonisten Jasmin und Maik aus Rostock feiern in der aktuellen TV-Folge (Stand: 25. März) ihren ersten Hochzeitstag. Gemeinsam lassen die Bürgergeld-Empfänger ihre letzten vier gemeinsamen Jahre Revue passieren. Dabei spricht die 19-Jährige vor allem über die gemeinsame Leidenschaft des jungen Ehepaares und findet deutliche Worte dafür.

Bürgergeld-Empfänger haben dasselbe Hobby

Wenn sie sich nicht gerade um ihr Baby Lennox kümmern oder den Haushalt schmeißen, verbringen die beiden Bürgergeld-Empfänger ihre Zeit am liebsten an der Konsole. Vor allem Maik ist Zocker aus Leidenschaft und hat seine Ehefrau während der Beziehung ebenfalls von seinem Hobby überzeugen können.

„Das Zocken hält uns oft zusammen. Wenn ich nicht spielen würde, wäre er ziemlich sauer auf mich“, sagt Jasmin und schmunzelt dabei. Maik korrigiert sie gleich: „Na ja, nicht sauer. Es wäre dann nur echt langweilig.“ Das sieht die junge Mutter ähnlich: „Zusammen zocken macht halt einfach mehr Spaß. Wir haben ja nicht umsonst einen gemeinsamen Minecraft-Server, wenn wir nicht zusammen spielen könnten.“ An ihrem ersten Hochzeitstag soll es aber nicht nur um die Videospiele gehen.

Bürgergeld-Empfängerin deutlich: „Was interessieren mich andere Meinungen?“

In der Vergangenheit haben nach eigenen Angaben viele Menschen an der Ehe der beiden gezweifelt. Doch für Jasmin zählt nur das, was sie selbst denkt: „Das war der beste Schritt, den wir gemacht haben. Auch, wenn das viele anders und skeptisch sehen. Aber was interessieren mich die anderen Meinungen? Ich habe mich dafür entschieden, dass ich ihn heirate. Ich muss am Ende mit der Entscheidung leben.“

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich“ jeden Tag ab 17.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.