Bürgergeld-Empfänger wegen Arbeit genervt – „Man kommt gar nicht mehr zum Spielen“

In Rostock ist wieder einiges bei Jasmin und Maik los. Am Dienstagabend (18. Februar) zeigt RTL2 eine neue Folger der Sozial-Doku „Hartz und herzlich“ im Programm und gibt ein Update darüber, wie es den Bürgergeld-Empfängern ergeht. Gemeinsam mit Maiks Mutter Bärbel steht an diesem Tag eine Menge Arbeit an.

Denn aufgrund einer Auflage des Jugendamtes muss das Ehepaar einen Kleiderschrank in ihrer Wohnung aufbauen. Klingt erst mal einfach. Doch vor allem für Maik ist diese Art von Arbeit absolut nervig. Während seine Ehefrau und seine Mutter versuchen, das gebrauchte Möbelstück zusammenzuzimmern, nörgelt der Bürgergeld-Empfänger herum.

Bürgergeld-Empfänger unter Stress

Weil es Jasmin am Tag der Dreharbeiten nicht so gut geht, möchte die 20-Jährige beim Aufbau eher die Anweisungen geben. Im Schneidersitz hockt sie auf dem Bett und beobachtet ihren Ehemann und ihre Schwiegermutter mit Argusaugen. Als sie jedoch merkt, dass die anderen beiden nicht vorankommen, krempelt sie die Ärmel hoch und packt mit an.

Daraus, dass er keine große Hilfe beim Aufbau ist, macht Maik selber kein Geheimnis. „Ich hasse Schränke aufbauen. Man kommt abends gar nicht mehr zum Spielen!“, beschwert sich der leidenschaftliche Zocker lautstark. Doch Nörgeln bringt nichts. Schließlich muss der Schrank nach Anordnung des Jugendamtes bis zum Abend stehen.

Also übernehmen Jasmin und Bärbel das Ruder und bauen den Kleiderschrank ohne Anleitung auf. Maik hält sich größtenteils raus und belächelt die Aktion der beiden Frauen bloß. „Das hält doch keine drei Sekunden“, spottet er. Doch damit liegt er falsch. Das Möbelstück steht dank vereinter Frauenpower wie eine Eins.

RTL2 zeigt Folgen von „Hartz und herzlich“ von Montag bis Freitag am Nachmittag. Alle Episoden sind zudem in der RTL+ Mediathek verfügbar.