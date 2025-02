Bürgergeld-Empfängerin weist das Jobcenter zurecht – „Ich brauche mein Geld!“

Frust bei „Hartz und herzlich“-Protagonistin Leann. Die 19-Jährige hatte wegen einer ausbleibenden Zahlung ihres Bürgergeldes einen finanziellen Engpass. Erst nachdem sie und ihre Mutter Janine mehrere Gespräche mit dem Jobcenter geführt haben, trudelt das Geld ein. Für die gebürtige Mannheimerin ein absolutes No-Go.

Bürgergeld-Empfängerin wettert gegen das Jobcenter

Bürgergeld-Empfängerin Leann besucht zum Zeitpunkt der Dreharbeiten eine Maßnahme beim Förderband Mannheim, um den Regelsatz vom Jobcenter zu bekommen. Doch im April blieb die Zahlung aus, sodass sie seit Wochen ohne Geld dasteht. Ein Missverständnis, wie sich wenig später herausstellen soll.

Das Bürgergeld für Leann landete nämlich fälschlicherweise auf dem Konto ihrer Mutter. „Auf Dauer geht das so nicht mehr. Ich will auch mal selbst mit meinem Geld klarkommen und meinem Geld nicht immer hinterherrennen. Wenn das einfach mal laufen würde, dann hätte ich diese ganzen Probleme nicht“, sagt die 19-Jährige aufgebracht.

Bürgergeld-Empfängerin wird deutlich

Leann hat demnach nur einen Wunsch an das Jobcenter: „Ich hoffe, dass es jetzt wie Butter läuft und ich am Monatsende oder am Monatsanfang immer mein Geld auf dem Konto habe. Dann fällt mir auch alles leichter. Ich brauche mein Geld! Ansonsten muss ich wieder meine Patentante fragen.“ Sich etwas zu leihen, kommt für die Bürgergeld-Empfängerin in Zukunft also nicht mehr infrage.

