„Armes Deutschland“: Bürgergeld-Empfänger sorgen für Paukenschlag bei RTL2

Die Sozial-Doku „Armes Deutschland“ gehört seit Jahren zu den Primetime-Formaten von RTL2. Tausende Zuschauer sind jede Woche dabei, wenn die Protagonisten aus ihrem Leben erzählen.

An diesem Dienstagabend (6. Mai) waren wieder einige „Armes Deutschland“-Urgesteine mit dabei. Neben Carola und Chris treffen die Zuschauer auch wieder auf Bürgergeld-Empfänger Jörn. Kurz nach Ausstrahlung der Folge „Das doppelte Liebesgeständnis“ erfährt RTL2, wie diese Kombination bei den Zuschauern angekommen ist.

Nach „Armes Deutschland“ herrscht kein Zweifel mehr

Es ist kein Geheimnis, dass RTL2 sich nicht mit den großen Sendern wie RTL, ZDF und ARD messen kann. Die Differenz der Quoten bewegt sich oft im Millionenbereich. Doch trotzdem kann RTL2 regelmäßig persönliche Erfolge mit Formaten wie „Armes Deutschland“ feiern.

So kommt es, dass an diesem Dienstag beispielsweise mehr Zuschauer am Start waren als noch in der Vorwoche. RTL2 zog zur Primetime insgesamt 325.000 Zuschauer aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen vor die Bildschirme. Eine Woche vorher waren es bloß 295.000 Menschen.

RTL2 hat Grund zur Freude

Der Marktanteil hat sich ebenfalls minimal gesteigert. Waren es vergangene Woche noch 7,1 Prozent, sichert RTL2 sich mit der neusten Folge 7,2 Prozent. Damit lag man beispielsweise noch vor Sat.1, die mit einer Folge „Navy CIS“ bloß 241.000 Zuschauer der Zielgruppe überzeugen konnte.

RTL2 zeigt neue Folgen „Armes Deutschland“ aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch vorab in der Mediathek bei RTL+.