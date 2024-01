Bürgergeld-Empfängerin spricht über monatliche Ausgaben – „Über 900 Euro für Verträge“

In der RTL Zwei Doku „Hartz und Herzlich“ werden Menschen begleitet, die mit wenig Geld zurechtkommen müssen. Die meisten sind auf staatliche Unterstützungen und beziehen Leistungen wie beispielsweise dem Bürgergeld.

Auch die 19-jährige Jasmin und ihr Ehemann Maik sind arbeitslos und leben von ca. 1.600 Euro Bürgergeld. Und das ist jeden Monat bereits fest verplant.

Bürgergeld-Empfängerin muss neuen Ausweis beantragen

Die junge Mutter macht sich in einer neuen Folge samt Sohnemann Lennox auf den Weg zum Fotografen. Sie muss Bilder für ihren neuen Personalausweis machen lassen. Doch der Antrag bringt Kosten mit sich – 44 Euro muss Jasmin investieren. Geld, was sie an anderer Stelle gebrauchen könnte. „Das sind Kosten, die man nicht einfach so aus dem Ärmel schüttelt“, sagt sie.

Neben den Fixkosten geht nämlich auch viel Geld für andere Dinge drauf. Dadurch, dass wir so viele Verträge haben, müssen wir schauen, dass wir die nach und nach abschalten. Wir haben welche für uns und welche für Bekannte. Außerdem haben wir zwei WLAN-Verträge und das sind alles Kosten, die unnötig sind“, erzählt Jasmin.

Bürgergeld-Empfängerin beichtet: „Über 900 Euro für Verträge“

Jasmin erzählt, wie hoch ihre Ausgaben konkret sind: „Wir haben alleine über 900 Euro für Strom und Rechnungen. Das sind Verträge, die wir für Freunde und Verwandte gemacht haben. Einige zahlen ihre Verträge regelmäßig, aber ein paar Bekannte, die nicht bezahlen. Aber die helfen uns dann anderweitig, weil die das geldtechnisch nicht hinbekommen.“

Am Ende bleibt dennoch genug Geld für das junge Ehepaar übrig. „Wir haben trotzdem noch 500 Euro für Essen, die Tiere und sonstige Kosten. Das ist ja trotzdem viel, was wir haben“, so die Bürgergeld-Empfängerin.

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.