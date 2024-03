Bürgergeld: Arbeitsloser wird freiwillig obdachlos – krass, was er mit seinen Möbeln macht

Für den 42-jährigen Stephan ändert sich das Leben schlagartig. Der Bremerhavener ist seit zehn Jahren arbeitslos und wohnt derzeit in einer Mietwohnung an der Nordsee. Doch lange dauert es nicht mehr, bis er die Stadt verlässt, um nach Bremen weiterzuziehen.

In der RTL2-Doku „Hartz Rot Gold“, in der viele Protagonisten Bürgergeld und andere Sozialleistungen beziehen, wird der Arbeitslose am Dienstag (2. April) bei seinem Umzug begleitet. Doch er hat nicht etwa vor, sich in Bremen in einer anderen Wohnung niederzulassen – Stephan geht freiwillig in die Obdachlosigkeit.

Bürgergeld: Arbeitsloser wird freiwillig obdachlos

Der RTL2-Protagonist möchte von nun an in einem Zelt leben, zusammen mit seinem Hund und wenigen Sachen, die ihm zur Verfügung stehen werden. Denn groß was mitnehmen will er nicht nach Bremen.

Möbel, Kleidung, Küchen-Utensilien und vieles mehr lässt der 42-Jährige in Bremerhaven zurück. Nun könnte man denken, der Arbeitslose hat noch vor, groß Geld mit den Sachen zu machen. Doch von wegen!

„Die Sachen habe ich ja selbst geschenkt gekriegt, das kann alles komplett weg“, verrät Stephan im TV. Kurzum: Er möchte sein Hab und Gut an andere Menschen verschenken, unter anderem an Ukrainer, die nach Deutschland geflüchtet sind.

Nur seinen Hund Socke, eine Schere, einen Grill und Kleinigkeiten kommen mit in sein Zelt.

Wenn das mal kein wirklicher Neuanfang ist! Mehr über Stephans Vorhaben kannst du am Dienstag um 16.05 Uhr bei „Hartz Rot Gold“ sehen oder aber in der Mediathek bei Joyn.

