Bürgergeld: Arbeitsloser Schalke-Fan fühlt sich vom Amt im Stich gelassen – „So eine Scheiße“

Es sind harte Zeiten für Willy und seine Frau Tanja aus Gelsenkirchen. Die Schalke-Fans aus der Sozial-Doku „Hartz Rot Gold“ haben aktuell große Sorgen. Willy hatte vom Amt gerade erst den Bescheid über seine Erwerbsunfähigkeits-Rente erhalten. Tanja selbst erhält keine Bezüge – das Ehepaar lebt derzeit von 518 Euro im Monat. Zuvor kamen die beiden dank Willys Krankengeld über die Runden. Doch jetzt kommt alles anders.

RTL2-Protagonistin Tanja muss nun Bürgergeld beantragen. In der Episode, die am Dienstag (2. April) ausgestrahlt wird, platzt dem Schalke-Paar fast der Kragen, weil es sich von den Behörden im Stich gelassen fühlt.

Bürgergeld: Schalke-Fan ist stinksauer auf Amt

„Zu seiner Grundsicherung musste ich jetzt noch Bürgergeld beantragen. Also alle Unterlagen, die wir zum Sozialamt geschickt haben, durfte ich jetzt noch mal zur Agentur für Arbeit schicken. Das ist im Moment alles ein wenig anstrengend“, gesteht die arbeitslose Tanja bei RTL2. Sie kann diese Veränderung nur schwer verarbeiten.

„Letzte Woche, wo wir erfahren haben, dass ich wirklich noch Bürgergeld beantragen muss, war ich ziemlich fertig. Ich habe auch das eine oder andere Tränchen verdrückt, weil man uns da ins offene Messer hat laufen lassen, statt einfach zu sagen, ‚Ihre Frau muss Bürgergeld beantragen, Sie Grundsicherung‘. Nein erst die Grundsicherung, und danach kann man entscheiden, ob Bürgergeld.“ Bürgergeld müsse sie beantragen, da sie nur drei bis sechs Stunden erwerbsfähig ist.

Bürgergeld: „Waren glücklich, wie es war“

Tanjas Mann Willy verdrückt zwar keine Tränen, ist dagegen aber auf 180, dass es nun so viele Behördengänge gibt und ihnen monatlich weniger Geld zur Verfügung steht. „Ich wollte nicht in Rente, deswegen kotzt mich das noch mehr an. Wir waren glücklich und zufrieden mit dem, wie es war. Und dann kommt so eine Scheiße und dann musst du so eine Scheiße machen. Und das ist das, was ich am wenigsten verstehe“, so der Fußballfan, der das nicht so an sich ranlasse wie seine Frau.

Willy: „Ich kann da abschalten und mir geht das wortwörtlich am Arsch vorbei. Ich weiß, ich finde einen Weg. Es ist nicht schlimm, wenn man am Boden liegt, es ist nur schlimm, wenn man liegen bleibt.“

Die ganze Folge von „Hartz Rot Gold“ kannst du am Dienstag um 16.05 Uhr bei RTL2 sehen.