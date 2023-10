Bürgergeld-Empfänger erlebt Horror-Unfall – seine Frau rastet aus: „Ist ihm alles egal“

Sozialdokus wie „Hartz und Herzlich“ des Senders RTL2 erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Die Fernsehzuschauer scheinen die Berichte über den Alltag von Bürgergeld-Empfängern geradezu aufzusaugen.

Einige sind ehrlich interessiert an den persönlichen Schicksalen, die im TV gezeigt werden – andere wiederum wollen leider nur über die Protagonisten schimpfen, wenn unschöne Klischees oder Stereotypen in der Sendung zu sehen sind. In der Folge von Dienstag (24. Oktober) gerät ein Streit zwischen Eheleuten außer Kontrolle.

Wichtig zu erwähnen: Bei Fällen, wie sie bei „Hartz und Herzlich“ gezeigt werden, handelt es sich um Einzelfälle. Die meisten Bürgergeld-Empfänger möchten schnellstmöglich wieder eine feste Arbeit finden.

Bürgergeld-Empfänger trotzt seinem Schicksal

Der 50-jährige Elvis muss mit den Folgen eines schweren Unfalls leben, der sich an Silvester ereignete. Der Bürgergeld-Empfänger hielt eine Rakete in der Hand, als diese explodierte. Die Folgen sind gravierend – der achtfache Familienvater trägt möglicherweise einen bleibenden Hörschäden davon.

Trotz dieser niederschmetternden Neuigkeiten, zeigt sich Elvis optimistisch: „Shit happens. Ich bin ja noch am Leben. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. […] Gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Hirn vorher einschalten, dann passiert das gar nicht erst. Aber wenn es passiert ist, bringt das Jammern auch nichts.“ An der Grundeinstellung zum Leben hat sich für den RTL2-Star nichts geändert, ein Leben in Angst möchte Elvis auch in Zukunft nicht führen.

Ehefrau findet deutliche Worte

Elvis Ehefrau Katrin sieht das jedoch anders. Das Ehepaar wohnt gemeinsam mit vier der acht Kindern in einer Mietwohnung. Der Bürgergeld-Empfänger berichtet zu Hause angekommen, dass Menschen, die nicht rauchen, trinken und Sport machen würden, alle „mit 40 verrecken“.

Die 44-jährige Katrin zeigt sich hingegen besorgt um die Sicherheit ihres Mannes: „Ich kann, wenn ich eine Familie habe, nicht so eine Einstellung haben. Mittlerweile mache ich mir keine Gedanken mehr, weil es sowieso nichts bringt. Er hört nicht, er geht nicht zum Arzt. Ist ihm alles egal. In dem Moment denkt er aber nicht daran, dass er noch Kinder und eine Frau hat.“

Elvis zeigt sich von den sorgenvollen Worten seiner Liebsten unbeeindruckt und führt aus: „Wer früher stirbt, ist länger tot. Wenn du tot bist, kannst du eh nichts dran ändern, das ist der Lauf der Natur.“ Partnerin Katrin kann bei diesen Worten lediglich den Kopf schütteln.

Der Bürgergeld-Empfänger muss nun erstmal Kortison-Tabletten nehmen, die seinen Hörschaden bekämpfen sollen. Partnerin Katrin kann wohl nur hoffen, dass Elvis in Zukunft mehr auf seine Gesundheit achten wird.